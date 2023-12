Waterpoint thiết lập định nghĩa mới về đầu tư dành cho giới thượng lưu Việt

Báo cáo Thịnh vượng 2023 được phát hành trên toàn cầu bởi Knight Frank cho thấy, bất động sản dẫn đầu trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu với tỉ lệ 34%, bất chấp những tác động từ kinh tế vĩ mô.

Hơn cả một kênh gia tăng lợi nhuận, bất động sản được xem như thước đo ngầm khẳng định vị thế xã hội, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ, trải nghiệm, tạo nền tảng cho thế hệ tiếp nối - những giá trị mà đôi khi không thể mua được bằng tiền.

Tọa lạc bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, cách trung tâm TP.HCM chưa đến 1 giờ di chuyển, Waterpoint - khu đô thị tích hợp quy mô 355ha được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) đáp ứng các tiêu chí khắt khe của tầng lớp thượng lưu Việt, thiết lập những định nghĩa mới về khái niệm đầu tư.

Khoản đầu tư cho sức khỏe và trải nghiệm sống

Được ưu ái ban tặng 5,8km đường sông cùng thảm thực vật bản địa trù phú, Waterpoint mang đến không gian sống yên lành giữa thiên nhiên nguyên bản. Xuyên suốt quá trình kiến tạo dự án, chủ đầu tư luôn duy trì những chỉ số quy hoạch "xanh" như mật độ xây dựng 23%, mật độ dân số chỉ 84 người/ ha, diện tích cây xanh và mặt nước hơn 95ha… Len lỏi vào từng phân khu là hệ thống 8km kênh đào, vừa điều tiết mực nước toàn khu đô thị vừa luân chuyển sinh khí trong lành, thịnh vượng.

Waterpoint thụ hưởng những giá trị vô giá từ địa thế sông nước và mảng xanh trù phú

Trên nền không gian sinh thái, một hệ thống tiện ích "all in one" đã được Nam Long chú trọng đầu tư, đáp ứng các nhu cầu sống - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí. Tiêu biểu có thể kể đến tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện 3ha gồm hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, cụm 5 sân quần vợt đạt chuẩn, sân bóng đá, sân bóng rổ; bến du thuyền; các câu lạc bộ cộng đồng bên sông; đường đạp xe; đường chạy bộ; Vịnh cảng nước ngọt 8,6ha…

Bên trong từng phân khu, chủ đầu tư cũng tính toán quy hoạch các tiện ích nội khu đặc quyền, mang đến những trải nghiệm riêng tư và an ninh tối đa.

Không chỉ là chốn để đi về, Waterpoint vun đầy những trải nghiệm về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ở đó, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày như bình minh hay hoàng hôn, hít căng tràn bầu không khí tinh khiết, dạo bước trên những cung đường xanh mát… Nếu yêu thích thể thao, cư dân có thể chơi tennis, bóng rổ, đạp xe, chạy bộ, bơi lội… Câu lạc bộ cộng đồng, bến du thuyền… là gợi ý hoàn hảo cho một buổi tối sum họp gia đình hay kết nối cùng những người hàng xóm đồng điệu. Tất cả đều được thiết kế xoay quanh nhu cầu của cư dân, hướng đến lối sống xanh, sống khỏe, sống gắn kết.

Waterpoint đang dần trở thành một điểm đến mới về thể thao - văn hóa - giải trí tại khu vực

Đầu tư bền vững cho tương lai

Tọa lạc trên mặt tiền Tỉnh lộ 830, Bến Lức - nơi được định hướng trở thành đô thị vệ tinh của vùng TP.HCM, Waterpoint là điểm giao thoa giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống giao thông đã hoàn thiện gồm đại lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, đại lộ Võ Văn Kiệt, cao tốc TPHCM - Trung Lương, đường sông Chợ Đệm… mở nhiều hướng kết nối giữa Waterpoint với TP.HCM và các khu vực lân cận. Đồng thời, dự án còn hưởng lợi trực tiếp từ các công trình đang triển khai như cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4… đón đầu tiềm năng tương lai.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày một khan hiếm, Waterpoint nắm giữ lợi thế đắt giá với 3 mặt giáp sông cùng bộ sưu tập biệt thự hạng sang số lượng giới hạn. Cũng vì lẽ đó, mỗi Grand Villa bên trong các compound quy hoạch chỉn chu như The Aqua hay Park Village không dừng lại ở khái niệm đầu tư bất động sản, mà thuộc về niềm tự hào khi sở hữu một sản phẩm không thuộc về số đông, một gia sản tiềm năng giá trị bền vững qua nhiều thế hệ.

Park Village - dự án thành phần đang được triển khai tại Waterpoint chỉ giới hạn 96 sản phẩm

Trong định hướng đưa Waterpoint trở thành đô thị phục vụ cho 30.000 cư dân, chủ đầu tư đang xúc tiến các kế hoạch phát triển chuỗi tiện ích như trường học, y tế, thương mại… Mới đây, Tập đoàn Nam Long đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Khai Sáng. Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh xây dựng Trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus để đưa vào vận hành trong năm 2024. Đây là mảnh ghép quan trọng hoàn thiện mô hình khu đô thị tích hợp, bổ sung lựa chọn giáo dục chất lượng cho cư dân Waterpoint nói riêng và người dân khu vực nói chung Điều này đồng nghĩa, chọn Waterpoint cũng chính chọn nền tảng cho thế hệ tương lai khi con trẻ có môi trường an toàn, lành mạnh và giàu cảm hứng để phát triển toàn diện.

Vượt lên trên những thước đo lợi nhuận đơn thuần, các sản phẩm Grand Villa tại Waterpoint thiết lập một định nghĩa mới về đầu tư gắn liền với các giá trị về sức khỏe, trải nghiệm và tương lai bền vững. Để từ đó, những câu chuyện về tình thân, những dư vị của một cuộc sống đáng sống sẽ được đắp bồi theo năm tháng.