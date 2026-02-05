Website phim lậu lớn nhất Việt Nam 'nối gót' Xoilac đóng cửa

Ghi nhận thực tế, khi truy cập vào tên miền của R*phim, người dùng không còn thấy giao diện xem phim quen thuộc mà thay vào đó là một thông báo toàn màn hình. Toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng trên điện thoại và Smart TV của web phim lậu đình đám này cũng đồng loạt vô hiệu hóa kết nối.

Web phim lậu lớn nhất Việt Nam có đầy đủ phiên bản ứng dụng cho đa nền tảng đã tuyên bố đóng cửa Ảnh: Anh Quân

Trong thông báo để lại, đội ngũ vận hành thừa nhận sự tồn tại của website đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nội dung số. "Chúng tôi nhận ra sự tồn tại của web vẫn phần nào ảnh hưởng tới các nền tảng chính thống. Vì vậy, chúng tôi cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề này", đại diện website viết, đồng thời khuyến nghị người dùng chuyển sang các dịch vụ bản quyền trong nước như FPT Play hay TV360.

Dù mới hoạt động từ năm 2025, R*phim nhanh chóng trở thành "thế lực" lớn nhất trong giới phim lậu sau thời kỳ của Phimm**.net. Theo dữ liệu từ SimilarWeb, trang này duy trì lượng traffic khổng lồ lên tới hàng chục triệu lượt mỗi tháng.

Khác với các website chiếu phim lậu truyền thống, R*phim hoạt động với mô hình tinh vi và chuyên nghiệp hơn. Nền tảng này sở hữu giao diện UX/UI mô phỏng các dịch vụ OTT quốc tế (như Netflix), hỗ trợ độ phân giải cao và phát triển ứng dụng riêng đa nền tảng (iOS, Android, Android TV). Nguồn thu của trang đến từ việc hiển thị quảng cáo cờ bạc trái phép và bán gói đăng ký hội viên (subscription) để tắt quảng cáo - một hình thức thu lợi bất chính trực tiếp từ người dùng.

Động thái đóng cửa của R*phim diễn ra trong bối cảnh các nền tảng vi phạm bản quyền tại Việt Nam đang có dấu hiệu "ngủ đông" hàng loạt. Trước đó vào ngày 2.2, hệ thống Xoilac cũng bất ngờ ngừng phát sóng trực tiếp và xóa bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.