Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Website phim lậu lớn nhất Việt Nam 'nối gót' Xoilac đóng cửa

Anh Quân
Anh Quân
05/02/2026 10:03 GMT+7

Chỉ ít ngày sau khi hệ thống tường thuật bóng đá không bản quyền Xoilac "đóng băng", R*phim - trang web phim lậu có hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng - cũng chính thức thông báo ngừng hoạt động từ sáng 5.2.

Ghi nhận thực tế, khi truy cập vào tên miền của R*phim, người dùng không còn thấy giao diện xem phim quen thuộc mà thay vào đó là một thông báo toàn màn hình. Toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng trên điện thoại và Smart TV của web phim lậu đình đám này cũng đồng loạt vô hiệu hóa kết nối.

- Ảnh 1.

Web phim lậu lớn nhất Việt Nam có đầy đủ phiên bản ứng dụng cho đa nền tảng đã tuyên bố đóng cửa

Ảnh: Anh Quân

Trong thông báo để lại, đội ngũ vận hành thừa nhận sự tồn tại của website đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nội dung số. "Chúng tôi nhận ra sự tồn tại của web vẫn phần nào ảnh hưởng tới các nền tảng chính thống. Vì vậy, chúng tôi cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề này", đại diện website viết, đồng thời khuyến nghị người dùng chuyển sang các dịch vụ bản quyền trong nước như FPT Play hay TV360.

Dù mới hoạt động từ năm 2025, R*phim nhanh chóng trở thành "thế lực" lớn nhất trong giới phim lậu sau thời kỳ của Phimm**.net. Theo dữ liệu từ SimilarWeb, trang này duy trì lượng traffic khổng lồ lên tới hàng chục triệu lượt mỗi tháng.

Khác với các website chiếu phim lậu truyền thống, R*phim hoạt động với mô hình tinh vi và chuyên nghiệp hơn. Nền tảng này sở hữu giao diện UX/UI mô phỏng các dịch vụ OTT quốc tế (như Netflix), hỗ trợ độ phân giải cao và phát triển ứng dụng riêng đa nền tảng (iOS, Android, Android TV). Nguồn thu của trang đến từ việc hiển thị quảng cáo cờ bạc trái phép và bán gói đăng ký hội viên (subscription) để tắt quảng cáo - một hình thức thu lợi bất chính trực tiếp từ người dùng.

Động thái đóng cửa của R*phim diễn ra trong bối cảnh các nền tảng vi phạm bản quyền tại Việt Nam đang có dấu hiệu "ngủ đông" hàng loạt. Trước đó vào ngày 2.2, hệ thống Xoilac cũng bất ngờ ngừng phát sóng trực tiếp và xóa bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Tin liên quan

Mã độc, quảng cáo 'rình rập' người dùng trên các website phim lậu

Mã độc, quảng cáo 'rình rập' người dùng trên các website phim lậu

Những website phim lậu trực tuyến có thể bị "cài cắm" mã độc lẫn trong các quảng cáo, thông báo hiển thị để bẫy người dùng vô tình nhấn phải.

Khám phá thêm chủ đề

phim lậu Bản quyền Nội dung số Nền tảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận