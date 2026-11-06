Webtoon - kho chất liệu mới cho ngành công nghiệp điện ảnh

Webtoon mở rộng kho nội dung lên màn ảnh quốc tế

Shin Min Ah trong phim Hoàng hậu tái hôn đang gây chú ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

Bản chuyển thể Hàn Quốc The Remarried Empress (Hoàng hậu tái hôn) trên Disney+ và Hulu cho thấy tiềm năng khai thác truyện tranh trực tuyến trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình. Thành công của những tác phẩm này cũng mở ra hướng phát triển mới cho Webtoon Entertainment, công ty sở hữu nền tảng truyện tranh trực tuyến hàng đầu.

Trước khi phát hành, Hoàng hậu tái hôn đã thu hút sự chú ý khi các suất chiếu thử tại Liên hoan phim quốc tế Busan kín chỗ. Trailer phim đạt hơn 13 triệu lượt xem trong 48 giờ đầu trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội. Tác phẩm cũng được Disney+ và Hulu phát hành sớm một ngày so với lịch dự kiến 4.11.

Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng trên Naver, từng đạt gần 3 tỉ lượt xem trên toàn thế giới, theo chia sẻ của Yong Soo Kim, Chủ tịch Webtoon Entertainment với Variety. Câu chuyện xoay quanh hoàng hậu Navier, người quyết định ly hôn hoàng đế Sovieshu sau khi ông phải lòng một phụ nữ khác. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Navier tái hôn với thái tử Heinrey của Tây Đế quốc.

Sức hút của nguyên tác cùng dàn diễn viên nổi tiếng như Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young góp phần đưa bộ phim trở thành một trong những dự án chuyển thể được chú ý.

Nhiều tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh mạng thu hút nhiều khán giả từ bản nguyên tác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM "HOÀNG HẬU TÁI HÔN"

Hoàng hậu tái hôn là một trong những dự án nằm trong chiến lược mở rộng hợp tác của Webtoon với các hãng phim và nền tảng phát trực tuyến quốc tế. Trao đổi với Variety tại New York Comic Con hồi tháng trước, Yong Soo Kim cho biết công ty đang hợp tác với nhiều đối tác tại Mỹ để phát triển các bản chuyển thể bằng tiếng Anh từ những tài sản sở hữu trí tuệ (IP) của Webtoon. Trước đó, nhiều tác phẩm Hàn Quốc trên nền tảng này đã được chuyển thể và phân phối toàn cầu thông qua Netflix, Disney+.

Một số dự án đáng chú ý gồm Lore Olympus, đang được phát triển thành phim hoạt hình cùng Amazon MGM Studios cho nền tảng Prime Video; The Mafia Nanny được Hulu chuyển thể thành phim người đóng, với Charlize Theron tham gia sản xuất điều hành. Các tác phẩm Chasing Red, Stagtown và Death of a Pop Star cũng nằm trong danh sách dự án chuyển thể được đề cập.

Phim chuyển thể từ webtoon gây sốt

Jo Jung Suk trong phim My Daughter Is a Zombie "khuynh đảo" phòng vé Hàn năm 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM

Phim chuyển thể từ webtoon đã phổ biến tại Hàn Quốc nhiều năm qua, với lượng khán giả đông đảo ở châu Á, trước khi ngày càng được chú ý trên thị trường quốc tế. Lợi thế của dòng phim này nằm ở kho nội dung đa dạng và cộng đồng độc giả đã hình thành từ trước. Đây là cơ sở để nhà sản xuất tham khảo mức độ quan tâm của công chúng, đồng thời có thêm cơ hội tiếp cận khán giả khi tác phẩm được đưa lên màn ảnh.

Thực tế, nhiều dự án chuyển thể từ webtoon đã ghi nhận thành tích đáng chú ý trên các nền tảng phát trực tuyến. Mùa hai của Bloodhounds đạt 7,4 triệu lượt xem trong tuần thứ hai phát hành, đứng đầu bảng xếp hạng series không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix. Chicken Nugget từng góp mặt ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng này ở tuần 18 - 24.3.2024. Trong khi đó, The Trauma Code: Heroes on Call dẫn đầu với 11,9 triệu lượt xem trong tuần 27.1 - 2.2.2025, đồng thời lọt top 10 tại 63 quốc gia.

Ở lĩnh vực điện ảnh, My Daughter Is a Zombie thu hút hơn 5,6 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc, trở thành phim có doanh thu cao nhất nước này năm 2025, đồng thời lập kỷ lục doanh thu đối với thể loại phim hài tại thị trường nội địa.

Trong hai năm qua, Webtoon Entertainment cũng công bố nhiều thỏa thuận hợp tác nội dung với các đơn vị như Disney, Paramount, IDW Publishing, Dark Horse Comics và Dropout. Theo Yong Soo Kim, các dự án chuyển thể giúp công ty tiếp cận những nhóm khán giả chưa từng biết đến nền tảng, qua đó mở rộng độ nhận diện thương hiệu.

Từ một nền tảng phân phối truyện tranh trực tuyến, Webtoon Entertainment đang từng bước khai thác kho nội dung sẵn có để tham gia sâu hơn vào thị trường điện ảnh và truyền hình quốc tế. Những bản chuyển thể không chỉ mở rộng đời sống của các tác phẩm nguyên tác mà còn cho thấy giá trị thương mại ngày càng lớn của IP truyện tranh trong ngành công nghiệp giải trí.