Wellington nồng ấm đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Lễ đón Thủ tướng thăm chính thức New Zealand theo nghi thức cao nhất



Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chủ trì lễ đón, được mở đầu bằng màn múa đón khách quý mang đậm nét văn hóa truyền thống của các chiến binh Maori. Lễ đón đặc biệt với sự đồng thời có mặt của Chủ tịch Quốc hội New Zealand.



Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham gia nghi thức Hongi (chạm mũi, một nét đặc trưng của người Maori khi chào hỏi).

Lễ đón trang trọng bao gồm các nghi thức chào đón khách quý theo truyền thống của thổ dân Maori

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon thực hiện nghi lễ Hongi trong nghi thức đón



Tiếp đến, nghi lễ chào cờ được tiến hành trong tiếng quân nhạc cử quốc thiều của Việt Nam và cùng lúc, 19 phát đại bác được bắn tại Tòa nhà Quốc hội New Zealand, thể hiện nghi thức chào đón cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ.

Trong lễ đón chính thức, Thủ tướng New Zealand và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội, Phó Tư lệnh quân đội New Zealand đón Thủ tướng Chính phủ và phu nhân trước bục danh dự

Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tiến hành hội đàm để thống nhất phương hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và cũng là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ nước ngoài tới New Zealand trong nhiệm kỳ mới của Thủ tướng Christopher Luxon.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 1,3 tỉ USD. New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng trên 10.000 người, là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước.



Trong chuyến thăm New Zealand lần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của New Zealand để trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, trong đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, truyền thống như thương mại, đầu tư, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp…

Đội trưởng đội danh dự quân đội New Zealand mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự

Trước đó, trong ngày đầu tiên thăm New Zealand vào hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã đến TP.Auckland, nơi được coi là "cửa ngõ ra thế giới" của New Zealand.

Tại đây, Thủ tướng đã gặp cộng đồng trí thức, nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ người Việt tại New Zealand, chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ của 4 trường đại học Việt Nam với Đại học Waikato, đại học hàng đầu New Zealand với 50 sinh viên Việt Nam đang theo học.