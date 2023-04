* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

West Ham bước vào cuộc đọ sức này sau trận hòa 1-1 với Gent (Bỉ) ở tứ kết lượt đi Europa Conference League trong khi Arsenal để vuột mất chiến thắng một cách đáng tiếc tại Liverpool (2-2) hồi cuối tuần qua. Kết quả này khiến Arsenal bị Man.City rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm, và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận, trong cuộc đua tay đôi giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Do Arsenal sẽ phải hành quân đến sân Etihad vào ngày 26.4 để đọ sức với Man.City, siêu máy tính của Opta đã hạ thấp cơ hội vô địch của "Các pháo thủ" xuống còn 45,6% so với 54,4% của "The Citizens".

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Arteta không có thời gian suy nghĩ về dự đoán đó, bởi trước mặt họ vào đêm nay sẽ là một đối thủ vẫn đang khát điểm để phục vụ cho cuộc chiến giành quyền trụ hạng. Hai chiến thắng trong 3 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh đã giúp West Ham vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng nhưng "The Hammers" vẫn chỉ cách khu vực rớt hạng có 3 điểm. Điều đó cho thấy cuộc chiến của West Ham vẫn còn rất cam go mà HLV Moyes không có được đội hình mạnh nhất cho trận derby này khi tiền đạo chủ lực Scamacca vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal (phải) cần phải thắng để đeo đuổi tham vọng vô địch REUTERS

Việc chỉ thắng 2 trong 29 lần gần nhất giáp mặt Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh thì liệu West Ham có thể cải thiện được thành tích này? Siêu máy tính của Opta chỉ dành cho đội bóng này 28,8% cơ hội giành chiến thắng so với 42,8% của Arsenal.

HLV Arteta sẽ không có được sự phục vụ của Nketiah, Tomiyasu và Elneny vì chấn thương trong khi cơ hội ra sân của Saliba vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng với Jesus cùng Martinelli và Saka trên hàng công, "Các pháo thủ" hoàn toàn có khả năng phá vỡ phòng tuyến của West Ham. Jesus được mệnh danh là "sát thủ trong khu vực 16 m 50" và một khi anh ghi bàn thì đội bóng mà anh đang khoác áo sẽ không thua (53 lần với 66 bàn thắng). Trong khi đó, Martinelli đã đóng góp vào 4 bàn thắng trong 4 lần gần nhất gặp West Ham ở giải Ngoại hạng Anh (3 bàn, 1 kiến tạo). Và nên nhớ, Arsenal đã thắng trong cả 5 trận derby London xa nhà ở mùa này với tổng tỷ số 11-0.