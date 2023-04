Western Digital bị gián đoạn dịch vụ vì sự cố an ninh mạng

Trong một thông cáo báo chí mới đăng tải, nhà sản xuất ổ cứng và cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu có trụ sở tại California (Mỹ) cho biết vụ vi phạm an ninh mạng xảy ra vào ngày 26.3, trong đó một bên thứ ba chưa xác định được danh tính đã có quyền truy cập vào một số hệ thống của Western Digital.

Sau khi phát hiện, hãng cho biết đã ứng phó sự cố và tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia truy vết, an ninh mạng và các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra.

Công ty cũng đã ngừng hoạt động một số dịch vụ, cho biết hacker xâm nhập có thể đã lấy được dữ liệu nhất định từ hệ thống. Western Digital đang tìm hiểu để ước tính phạm vi của dữ liệu bị truy cập trái phép.

Nhiều dịch vụ của Western Digital đang gián đoạn từ sự cố an ninh mạng CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù không tiết lộ chính xác các dịch vụ bị ảnh hưởng, nhưng trang trạng thái My Cloud cho thấy các dịch vụ đám mây, proxy, web, xác thực, email và thông báo đẩy đều ngừng hoạt động. Trong thông báo đăng ngày 2.4, Western Digital nói hiện gặp sự cố ngừng dịch vụ ảnh hưởng đến các dịch vụ My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS5, SanDisk ibi, SanDisk Ixpand Wireless Charger.

Một số người dùng cho biết khi cố gắng đăng nhập vào dịch vụ đều chỉ nhận được thông báo lỗi "503 Service Temporarily Unavailable" (dịch vụ tạm thời không khả dụng).

Vẫn chưa rõ động cơ và tổ chức nào đang nhắm vào Western Digital. Hiện chưa có nhóm hacker hoặc ransomware lớn nào đứng ra nhận trách nhiệm. Công ty nói vụ việc đã gây ra và có thể tiếp tục gây gián đoạn cho hoạt động kinh doanh.