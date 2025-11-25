Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

'Where Winds Meet' hé lộ bản cập nhật mới

Khải Minh
Khải Minh
25/11/2025 10:04 GMT+7

Người chơi sẽ sớm nhận được phần thưởng miễn phí cùng nhiều cải tiến, trong đó có tối ưu hóa dịch thuật và hỗ trợ đa ngôn ngữ cho Where Winds Meet.

Theo GameRant, sau gần một tuần ra mắt, tựa game nhập vai thế giới mở Where Winds Meet (tên tiếng Trung: Yến Vân Thập Lục Thanh) do Everstone Studio phát triển đã cán mốc hơn 2 triệu người chơi chỉ sau 24 giờ đầu tiên. Dù ra mắt cùng thời điểm với các bom tấn như Battlefield 6 Arc Raiders, trò chơi vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ thế giới mở phong cách võ hiệp cùng mô hình phát hành miễn phí. Riêng tại Trung Quốc, lượng người chơi đã vượt 15 triệu chỉ sau vài tháng và thị trường phương Tây cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng.

Where Winds Meet hé lộ cập nhật sắp tới - Ảnh 1.

Where Winds Meet đạt hơn 2 triệu người chơi trong 24 giờ, lọt top 5 game được chơi nhiều nhất trên Steam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để tri ân người chơi, Everstone Studio thông báo tặng miễn phí 10 Lingering Melody, loại tiền tệ cao cấp trong game, cho tất cả tài khoản đăng nhập. Ngoài ra, sự kiện Swords Unseen cũng được điều chỉnh để tăng phần thưởng, khuyến khích người chơi truy cập trang sự kiện để nhận các vật phẩm giá trị.

Trong bài viết mới nhất trên blog chính thức, Everstone Studio chia sẻ những điểm tích cực lẫn thách thức trong quá trình ra mắt. Phản hồi từ cộng đồng được ghi nhận là yếu tố quan trọng giúp đội ngũ phát triển xử lý các vấn đề về độ trễ và kết nối mạng. Tuy nhiên, chế độ chơi đơn hiện vẫn gặp tình trạng lag, dự kiến sẽ được khắc phục trong bản cập nhật giữa tháng 12. Một số cải tiến khác đã được triển khai như chỉnh sửa giao diện người dùng, tùy chọn tạo nhân vật, hướng dẫn tân thủ và gợi ý giải đố.

Hãng cũng công bố kế hoạch cập nhật trong thời gian tới, bao gồm cải thiện chất lượng dịch thuật và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Phiên bản dành cho PlayStation 5 sẽ được nâng cấp tốc độ khung hình, tăng độ ổn định và cải thiện hình ảnh. Hệ máy Steam Deck cũng được chú trọng, với nhiều bản vá dự kiến ra mắt trong hai tháng tới nhằm tối ưu trải nghiệm cho người dùng.

Where Winds Meet game thủ Nhập vai MMORPG
