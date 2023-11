WHO: Bệnh viện lớn nhất Gaza trở thành ‘vùng chết chóc'

Trong một tuyên bố, WHO cho hay nhóm do WHO dẫn đầu, bao gồm các chuyên gia y tế công cộng, nhân viên hậu cần và nhân viên an ninh từ nhiều cơ quan khác nhau của Liên Hiệp Quốc, chỉ có thể ở trong bệnh viện Al Shifa ở Gaza một giờ vào ngày 18.11 do lo ngại về an ninh, theo Reuters.

Nhóm nói trên mô tả Al Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, là "vùng chết chóc" và đánh giá tình hình đang "tuyệt vọng" vì bệnh viện này về cơ bản còn không hoạt động như một cơ sở y tế do khan hiếm nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

Israel cho phép nhiên liệu vào Gaza sau yêu cầu của Mỹ

"Dấu hiệu pháo kích và tiếng súng là rõ ràng. Nhóm đã nhìn thấy một ngôi mộ tập thể ở lối vào bệnh viện và được thông báo rằng hơn 80 người đã được chôn cất ở đó", tuyên bố của WHO viết.

Hành lang và khuôn viên bệnh viện Al Shifa chứa đầy chất thải y tế và chất thải rắn. Bệnh nhân và nhân viên y tế đã bày tỏ nỗi lo sợ về sức khỏe và sự an toàn của họ.

Một khu vực ở bệnh viện Al Shifa Reuters

WHO cho hay có 25 nhân viên y tế và 291 bệnh nhân, trong đó có 32 trẻ sơ sinh đang trong tình trạng nguy kịch, còn lại ở Al Shifa.



"WHO và các đối tác đang khẩn trương lập kế hoạch sơ tán ngay lập tức những bệnh nhân còn lại, nhân viên và gia đình họ", WHO cho hay. Khoảng 2.500 người tìm nơi ẩn náu tại khu vực Al Shifa còn lại đã rời khỏi sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel ban hành lệnh sơ tán vào ngày 18.11, theo WHO.

Lều và nơi trú ẩn được người Palestine sử dụng trước sân bệnh viện Al Shifa ở thành phố Gaza ngày 12.11 Reuters

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel đối với tuyên bố của WHO hoặc chuyến thăm nói trên. Chuyến thăm được tiến hành với sự phối hợp của quân đội Israel để giảm thiểu rủi ro nhưng lại diễn ra trong khu vực xung đột đang diễn ra, với giao tranh ác liệt gần bệnh viện.

WHO tái kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và hỗ trợ nhân đạo lâu dài, đồng thời cho hay những lựa chọn chăm sóc y tế ở Gaza đang ngày càng giảm dần.

Israel tuyên bố tấn công ‘bất cứ nơi nào có Hamas, bao gồm nam Gaza’

Lực lượng Israel đã đột kích bệnh viện Al Shifa trong cuộc tấn công khắp phía bắc Gaza vào tuần trước, với lập luận đó là nơi che giấu một trung tâm chỉ huy ngầm của Hamas.

Quân đội Israel còn nói rằng họ đã tìm thấy bằng chứng về một căn cứ của Hamas dưới lòng đất, trong khi nhân viên Al Shifa nói rằng Israel đã không chứng minh được điều đó, theo Reuters.