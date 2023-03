WHO cảnh báo gì về bệnh do virus Marburg?

Nhiễm virus Marburg (MVD) là bệnh có độc lực cao gây sốt xuất huyết, và là một trong những bệnh sốt xuất huyết do virus cần được đánh giá theo Quy định Y tế Quốc tế, theo WHO.

WHO đánh giá rủi ro do đợt bùng phát là rất cao ở cấp quốc gia, vừa phải ở cấp khu vực và thấp ở cấp toàn cầu.

Nhiễm virus Marburg (MVD) là bệnh có độc lực cao gây sốt xuất huyết, và là một trong những bệnh sốt xuất huyết do virus cần được đánh giá theo Quy định Y tế Quốc tế

Shutterstock

Sự phân bố địa lý rộng rãi của các trường hợp mắc bệnh và các mối liên hệ dịch tễ học không rõ cho thấy khả năng lây lan virus trong cộng đồng mà không bị phát hiện là rất cao.

Tính đến ngày 21.3, đã có 9 trường hợp đã tử vong đã xác nhận và 20 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh ở Guinea Xích đạo.

Cách lây lan của bệnh

Bệnh có tỷ lệ tử vong lên tới 88% và lây lan giữa người với người qua tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc niêm mạc bị tổn thương với máu, dịch tiết, cơ quan hoặc chất dịch cơ thể khác của người bệnh, và với các bề mặt và vật liệu như giường ngủ, quần áo bị nhiễm các chất dịch này.

Tử vong thường vào ngày thứ 8 - 9 sau khi nhiễm bệnh

Các triệu chứng phát triển theo từng giai đoạn như sau:

Thời gian ủ bệnh: Thời gian này thay đổi từ 2 - 21 ngày.

Bắt đầu: Bệnh bắt đầu đột ngột với sốt cao, nhức đầu dữ dội và khó chịu nghiêm trọng.

Ngày thứ 3: Có thể tiêu chảy nặng, đau bụng, buồn nôn và nôn.

Ngày thứ 5 - 7: Các biểu hiện xuất huyết nghiêm trọng có thể xuất hiện và các trường hợp tử vong thường bị chảy máu từ nhiều nơi trên cơ thể.

Tử vong thường xảy ra khoảng ngày thứ 8 - 9: Những trường hợp tử vong thường xảy ra nhất trong khoảng ngày thứ 8 - 9 sau khi khởi phát triệu chứng, thường xảy ra trước khi mất máu nghiêm trọng và sốc, theo WHO.

Các triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh sốt khác

Trong giai đoạn đầu của bệnh, chẩn đoán lâm sàng rất khó phân biệt với nhiều bệnh sốt nhiệt đới khác do các triệu chứng lâm sàng giống nhau. Bệnh có triệu chứng giống với các bệnh sốt xuất huyết do virus khác, bao gồm bệnh do virus Ebola, sốt rét, thương hàn, bệnh leptospirosis, nhiễm trùng do rickettsia và cả dịch hạch.

Xét nghiệm RT-PCR có thể giúp xác nhận bệnh.

Cách chăm sóc

Chăm sóc hỗ trợ chủ yếu là bù nước bằng cách uống nhiều nước hoặc truyền nước, và điều trị các triệu chứng cụ thể giúp cải thiện khả năng sống sót.



Các biểu hiện xuất huyết nghiêm trọng có thể xuất hiện vào ngày thứ 5 - 7

Shutterstock

Lời khuyên của WHO

Việc kiểm soát bùng phát dịch dựa vào việc sử dụng một loạt các biện pháp can thiệp, như: