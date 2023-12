WHO cảnh báo khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, Tổng thống Pháp ra yêu cầu với Israel

Cơ quan Y tế Gaza do Hamas điều hành ngày 27.12 nói rằng các cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 21.000 người ở Gaza, khi Israel tiếp tục tấn công vào vùng lãnh thổ này bằng các cuộc không kích và pháo kích, theo AFP.

Trong đó, một cuộc tấn công nhắm vào một ngôi nhà gần bệnh viện Al-Amal ở thành phố Khan Yunis thuộc miền nam Gaza ngày 27.12 đã khiến 22 người thiệt mạng, theo Cơ quan Y tế Gaza. Các cuộc đọ súng dữ dội cũng tái diễn quanh thành phố Gaza ở phía bắc.

Xe quân sự Israel hoạt động ở Dải Gaza, trong ảnh được công bố vào ngày 27.12 Reuters

Quân đội Israel đổ lỗi cho các nhóm vũ trang gây ra số dân thường thiệt mạng cao ở Gaza, đồng thời cáo buộc các tay súng ẩn náu trong trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác hoặc trong các đường hầm bên dưới những cơ sở đó.

Xung đột Hamas-Israel bùng nổ sau khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel ngày 7.10. Phía Israel nói rằng cuộc tấn công đó đã dẫn đến cái chết của khoảng 1.140 người, chủ yếu là dân thường và khoảng 250 con tin bị các tay súng Hamas bắt đưa đến Gaza. Israel trả đũa bằng một cuộc bắn phá không ngừng nghỉ và bao vây Gaza, tiến hành cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào ngày 27.10.

"Những người đói lại chặn đoàn xe của chúng tôi"

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng leo thang ở Gaza đã làm gia tăng những lời kêu gọi chấm dứt xung đột. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27.12 cảnh báo rằng người dân Gaza đang ở trong tình trạng "nguy hiểm nghiêm trọng" sau hơn 11 tuần giao tranh, khiến hầu hết các bệnh viện ở Gaza không hoạt động và dẫn đến "nạn đói cấp tính".

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện "các bước khẩn cấp để giảm bớt mối nguy hiểm nghiêm trọng mà người dân Gaza phải đối mặt và gây nguy hiểm cho khả năng hỗ trợ của những người làm công tác nhân đạo".

Trong một tuyên bố, WHO cho hay "những người đói lại chặn đoàn xe của chúng tôi... với hy vọng tìm được thức ăn". WHO cho biết thêm: "Khả năng của WHO cung cấp thuốc, vật tư y tế và nhiên liệu cho các bệnh viện đang ngày càng bị hạn chế vì nạn đói và sự tuyệt vọng của nhiều người dân trên đường đến và trong các bệnh viện mà chúng tôi tiếp cận".

"Không biết đi đâu"

Khoảng 2,4 triệu người ở Gaza đã gặp phải tình trạng thiếu nước, thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men trầm trọng, trong khi rất ít hàng viện trợ được đưa vào lãnh thổ này, theo AFP. Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 1,9 triệu người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà của họ kể từ khi xung đột bùng nổ.

Một đoạn phim của AFP cho thấy những người Palestine trú ẩn trong một trường học do Liên Hiệp Quốc điều hành ở trại tị nạn Nuseirat thuộc miền trung Gaza đang chạy về phía nam nhằm tìm kiếm sự an toàn trước những cuộc tấn công của Israel.

Người Palestine ở miền trung Gaza ngày 26.12 bỏ nhà cửa sau khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán khỏi khu vực Reuters

AFP dẫn lời một người đàn ông giấu tên cho hay những người Gaza di tản "không biết phải đi đâu". Ông cho biết thêm: "Đầu tiên, chúng tôi di chuyển tới Nuseirat, sau đó tới Rafah". Rafah là thành phố thuộc miền nam Gaza. Ngay cả trường học cũng "không còn an toàn". "Phải đạt được một giải pháp… Thực hiện lệnh ngừng bắn thay vì viện trợ", người đàn ông nhấn mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nói rằng cuộc chiến "vượt xa một thảm họa và một cuộc diệt chủng". Ông Abbas còn cáo buộc: "Kế hoạch của (Thủ tướng Israel Benjamin) Netanyahu là loại bỏ người Palestine và Chính quyền Palestine".

Trước tình hình khủng hoảng nhân đạo leo thang ở Gaza, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27.12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu "lệnh ngừng bắn lâu dài" ở Gaza, theo AFP dẫn thông báo từ văn phòng của ông Macron.

Tổng thống Macron, đồng minh của ông Netanyahu kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10, đã bày tỏ với Thủ tướng Israel về "mối quan ngại sâu sắc nhất" của ông liên quan cái chết của dân thường và tình trạng khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

"Trong những ngày tới, Pháp sẽ hợp tác với Jordan để thực hiện các hoạt động nhân đạo ở Gaza", Tổng thống Macron nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Ông Macron cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp nhằm chấm dứt bạo lực của những người định cư Israel chống lại dân thường Palestine và ngăn chặn các khu định cư mới theo kế hoạch.

Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho hay trong cuộc gọi, ông Netanyahu đã cảm ơn ông Macron vì "sự tham gia của Pháp trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và sự sẵn sàng giúp khôi phục an ninh dọc biên giới Israel-Li Băng".