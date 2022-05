WHO cấp phép thêm một vắc xin Covid-19 của Trung Quốc

Trong thông báo ngày 19.5, WHO cho biết đã đưa vắc xin Convidecia vào danh sách các vắc xin Covid-19 được sử dụng khẩn cấp.

Vắc xin của CanSino được đánh giá độ an toàn, chất lượng và độ hiệu quả và nhóm chuyên gia của WHO xác định rằng vắc xin đáp ứng các tiêu chuẩn, lợi ích lớn hơn so với những nguy cơ.

Convidecia là vắc xin chỉ tiêm một liều và được khuyến cáo cho người từ 18 tuổi trở lên. Theo WHO, vắc xin này hiệu quả 64% trong việc ngăn bệnh có triệu chứng và 92% trong việc ngăn bệnh Covid-19 nặng.

Đây là loại vắc xin thứ 11 được WHO phê chuẩn để ngừa Covid-19. Các loại vắc xin Covid-19 của Trung Quốc trước đó được WHO phê chuẩn gồm có Covilo của Sinopharm và CoronaVac của Sinovac. Số còn lại có nhiều vắc xin của phương Tây như Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax.

Theo AFP, vắc xin Convidecia đã được triển khai tiêm chủng tại Trung Quốc và các nước như Argentina, Chile, Malaysia, Mexico và Pakistan. Dữ liệu về vắc xin này được WHO đánh giá cuốn chiếu từ tháng 8.2021.

Việc phê chuẩn là sự đảm bảo, mở đường cho các nước phê chuẩn và nhập khẩu, phân phối vắc xin. Việc này còn mở cửa cho vắc xin được phân phối theo chương trình chia sẻ vắc xin COVAX của Liên Hiệp Quốc cho các nước, đặc biệt là nước nghèo.