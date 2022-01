WHO: Đừng đánh giá thấp Omicron

Hôm qua (giờ Việt Nam), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cảnh báo số lượng người mắc biến thể Omicron đang tăng lên mức kỷ lục trên toàn cầu. Tại nhiều nước, làn sóng dịch do biến thể mới đã vượt qua biến thể chủ đạo trước đây là Delta, trong khi dịch vẫn chưa đạt đỉnh.

“Dù Omicron có vẻ như ít gây bệnh nặng so với Delta, đặc biệt ở những người tiêm vắc xin, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên liệt biến thể này vào dạng nhẹ”, Reuters dẫn lời ông Tedros tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ). “Cũng như các biến thể trước đó, Omicron đang đẩy nhiều người vào bệnh viện, và khiến người bệnh tử vong”, ông nhắc nhở.





Cũng tại cuộc họp báo, bà Janet Diaz, người đứng đầu WHO về quản lý lâm sàng, xác nhận các báo cáo ban đầu cho thấy nguy cơ nhập viện do biến thể Omicron thấp hơn so với Delta. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đối với người cao tuổi vẫn là một trong những câu hỏi lớn chưa giải thích được.