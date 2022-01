WHO: Omicron chưa phải cuối cùng, sẽ còn biến thể dễ lây lan hơn

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về Covid-19, khẳng định rằng Omicron chưa phải là biến chủng cuối cùng của virus gây ra đại dịch và thế hệ biến chủng tiếp theo sẽ ngày càng dễ lây lan hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là các thế hệ biến chủng tương lai có nguy hiểm hơn các chủng hiện tại hay không.

Bà cho biết WHO hi vọng với các biện pháp can thiệp được áp dụng phù hợp sẽ giúp virus lưu hành ở mức độ thấp đi. Tuy nhiên, vẫn sẽ có lúc virus lây lan mạnh trở lại và bùng phát dịch, ảnh hưởng đến những người chưa được bảo vệ tốt.





“Nguyên nhân hoặc là do họ chưa được tiêm chủng, hoặc là họ chưa có điều kiện được tiêm; họ từ chối tiêm vì vẫn còn chần chừ và đây cũng là điều chúng tôi đang cố gắng cải thiện trên toàn cầu; hoặc nữa là họ đã nhiễm bệnh trước đó rồi hệ miễn dịch bị suy yếu dần.” - bà chia sẻ.

Bên cạnh đó, WHO cũng cho biết yếu tố theo mùa đang được xem xét. “Vì đây là bệnh về đường hô hấp, nên theo thời gian chúng ta sẽ thường thấy nó theo một mẫu nhất định, đó là vào các tháng mùa đông ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Và vùng nhiệt đới thì có chút khác biệt hơn. Nhưng tựu chung là sẽ có biểu hiện theo mùa.”