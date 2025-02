WHO thiếu thông tin về cúm gia cầm tại Mỹ

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đề cập tổ chức này chỉ nhận được thông tin hạn chế về sự lây lan cúm gia cầm tại Mỹ và các trường hợp người nhiễm căn bệnh này. WHO tiết lộ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, cơ quan không còn liên lạc trực tiếp với Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) để trao đổi thông tin về dịch cúm, AFP đưa tin hôm qua.

Cảnh báo chủng cúm gia cầm 'thông minh' tìm cách lây nhiễm sang động vật

Cơ quan y tế Mỹ thông tin kể từ đầu năm 2024, nước này đã ghi nhận ít nhất 68 trường hợp người nhiễm cúm gia cầm, với 1 ca tử vong.

Ông Tedros cảnh báo việc chính phủ Mỹ đang có những hành động khiến WHO lo ngại sẽ tác động nghiêm trọng đến sức khỏe toàn cầu. Giới chức Mỹ chưa phản hồi tuyên bố từ WHO. Ông Trump đã rút Mỹ khỏi WHO và gần đây bắt đầu cắt giảm các quỹ tài trợ chương trình nghiên cứu y khoa.