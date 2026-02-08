Windows 11 chấm dứt hỗ trợ máy in đời cũ

Theo Techspot, Microsoft đã chính thức chấm dứt hỗ trợ phát hành driver (trình điều khiển) cho máy in thế hệ cũ trên Windows 11, áp dụng từ bản cập nhật không bảo mật ra mắt ngày 15.1.2026. Theo đó, hai dòng driver V3 và V4 vốn được sử dụng phổ biến cho các máy in truyền thống ra mắt trước năm 2015 sẽ không còn được phát hành mới thông qua Windows Update. Tuy nhiên, những driver V3/V4 đã có sẵn trên hệ thống cập nhật của Windows từ trước thời điểm này vẫn được duy trì, người dùng vẫn có thể tải về như bình thường nếu máy in của họ từng được hỗ trợ.

Chính sách này chủ yếu nhằm ngăn các nhà sản xuất phát hành driver mới sử dụng công nghệ cũ, hoặc cập nhật thêm tính năng cho các driver V3/V4 hiện có. Từ nay, các bản driver mới thuộc loại này sẽ bị chặn mặc định và chỉ được chấp nhận nếu vượt qua quy trình xét duyệt thủ công với lý do kỹ thuật rõ ràng.

Driver V3 và V4 vốn được thiết kế cho các phiên bản Windows cũ như 7, 8 và 10 trước bản cập nhật 21H2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ESNTECHNOLOGIES

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng đang sử dụng máy in phụ thuộc vào driver V3 hoặc V4 có thể sẽ không thể cài đặt thiết bị nếu chỉ dựa vào chức năng tự động dò tìm và cài đặt của Windows Update, vốn là cách phổ biến đối với người dùng phổ thông. Để tiếp tục sử dụng, họ sẽ cần truy cập trang web chính thức của nhà sản xuất (như HP, Canon, Brother...) để tải driver thủ công và tự cài đặt, trừ khi đã bật chế độ Windows Protected Print Mode (WPP), vốn chặn toàn bộ driver bên thứ ba.

Theo Microsoft, đây là một bước đi nhằm nâng cấp hệ sinh thái in ấn trên Windows, đồng thời giảm thiểu các rủi ro bảo mật và gánh nặng bảo trì phát sinh từ hàng nghìn driver độc quyền. Hệ thống driver cũ từng gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như lỗ hổng PrintNightmare.

Bắt đầu từ ngày 1.7.2026, Windows sẽ ưu tiên sử dụng driver IPP mặc định của Microsoft thay vì driver của bên thứ ba nếu có nhiều lựa chọn. Tới ngày 1.7.2027, mọi bản cập nhật driver từ bên thứ ba qua Windows Update sẽ bị giới hạn chỉ còn các bản vá bảo mật.

Microsoft cũng đang dần mở rộng chế độ Windows Protected Print Mode, một tính năng mới trong Windows 11 24H2 cho phép in ấn mà không cần driver ngoài. Dù hiện tại vẫn là tùy chọn, điều này cho thấy định hướng dài hạn nhằm xây dựng một hệ sinh thái in ấn tập trung vào bảo mật, đồng thời thu hẹp dần khả năng hỗ trợ các máy in cũ.