Windows Vista chính thức khép lại sau gần 18 năm tồn tại

Việc ngừng hỗ trợ mã nguồn Windows Vista có nghĩa Microsoft đã chính thức khép lại cánh cửa đối với Windows Server 2008 - phiên bản cuối cùng trong kiến trúc cốt lõi của Vista. Bản vá cuối cùng cho hệ điều hành này được phát hành vào ngày 13.1, đánh dấu sự kết thúc sau gần 18 năm kể từ khi ra mắt vào tháng 2.2008.

Windows Vista đã không còn được hỗ trợ kể từ ngày 13.1.2026 ẢNH: REUTERS

Theo The Register, mặc dù hỗ trợ mở rộng cho Windows Server 2008 đã kết thúc vào tháng 1.2020, khách hàng vẫn có thể mua các Bản cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) để tiếp tục sử dụng cho đến đầu năm 2023. Microsoft thậm chí đã cung cấp thêm 1 năm hỗ trợ ESU cho những người sử dụng trên nền tảng Azure. Đối với các tổ chức đã mua gói Premium Assurance (PA), dù gói đã bị loại bỏ nhưng vẫn được Microsoft tôn trọng, vì vậy hãng vẫn tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho đến năm 2026.

Microsoft khép lại kỷ nguyên Windows Vista

Ra mắt vào năm 2007, Windows Vista gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, mã nguồn của hệ điều hành này lại được cập nhật lâu hơn cả Windows XP khá nổi tiếng. Nổi bật nhất là Windows Server 2008, với tên mã Longhorn Server, đã phục vụ cho môi trường doanh nghiệp trong hơn một thập kỷ rưỡi.

Trung Quốc muốn giảm dần sử dụng chip Intel, AMD và hệ điều hành Windows

Theo một cựu nhân viên trại giam tại Nevada (Mỹ), Windows Vista vẫn được sử dụng trong giai đoạn từ năm 2015 - 2019, cho thấy nhiều tổ chức vẫn dựa vào các hệ thống lỗi thời. Microsoft nhấn mạnh rằng chương trình ESU chỉ là biện pháp tạm thời nhằm cung cấp các bản cập nhật bảo mật nghiêm trọng nhất trong khi người dùng chuyển sang nền tảng mới hơn.

Microsoft cho biết thêm, chương trình ESU không kéo dài vòng đời sản phẩm và người dùng sẽ không nhận được tính năng mới hay hỗ trợ kỹ thuật cho các vấn đề không liên quan đến bảo mật.