Wink Unscripted by Hyatt biến 24/7 thành ngày không giới hạn, tặng đêm nghỉ miễn phí

Wink Unscripted by Hyatt chọn một cách rất riêng để đánh dấu cột mốc gia nhập bộ sưu tập Unscripted của Hyatt: tôn vinh chính điều đã làm nên thương hiệu này ngay từ những ngày đầu, tinh thần ngẫu hứng. Ngày 24.7 vốn đã trùng với con số 24/7 gắn liền với DNA của Wink, nên thương hiệu quyết định biến ngày này thành dịp để tôn vinh trọn vẹn STAY24, cam kết cho phép khách trả phòng đúng vào thời điểm họ đã nhận phòng, cùng dịch vụ 24/7 luôn sẵn sàng, hai ý tưởng cốt lõi làm nên sự khác biệt của một kỳ nghỉ tại Wink.

Quầy Self check-in ngay tại khu vực Wink Space của khách sạn

Ý tưởng đằng sau STAY24 rất đơn giản: khách được trả phòng sau đúng 24 giờ kể từ lúc nhận phòng, bất kể thời điểm check-in. Thêm vào đó, Gym, Bar, tiệm giặt ủi tự động Laundromat và Grab & Go tại Wink đều mở cửa suốt ngày đêm, tất cả cùng phục vụ một triết lý xuyên suốt: một kỳ nghỉ không nên vận hành theo giờ giấc của khách sạn, mà nên thuộc về nhịp sống của du khách đang có nhu cầu nghỉ ngơi.

Những thứ bạn cần cho một chuyến đi vừa tiện, nhanh và hiệu quả đều có ở Grab & Go, cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7 tại Wink

Để hiện thực hóa tinh thần đó, Wink dành trọn ngày 24/7 cho một loạt hoạt động đặc biệt:

Một ngày dài không theo khuôn mẫu. Từ tiệc DJ, tiệc ngủ pyjama, tụ họp cho buổi ăn đêm, cho đến lớp thể dục buổi sáng, tất cả đều hội tụ trong đêm sự kiện chính tại Wink Saigon Centre, cùng những hoạt động đồng hành tại Wink Tuy Hoa Beach và Wink Hai Phong Centre. Toàn bộ sự kiện đều mở cửa tự do cho công chúng, và thời gian cụ thể sẽ được cập nhật trên các kênh mạng xã hội của từng khách sạn khi gần đến ngày diễn ra.

TVC lớn ra mắt toàn quốc. Một TVC lên sóng toàn quốc, khắc họa trọn vẹn lối sống ngẫu hứng đã làm nên STAY24 và 24/7.

Một đêm nghỉ, hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần đặt phòng trực tiếp đúng ngày 24.7 qua hotline (028 2250 8531) hoặc email (book@wink-hotels.com), khách sẽ được tặng ngay một đêm nghỉ miễn phí, sử dụng liên tiếp với đêm đã đặt. Áp dụng theo điều khoản và điều kiện đi kèm.

Một món quà bất ngờ. Bạn bè thân thiết của thương hiệu sẽ nhận được một chiếc đồng hồ "hỏng", không phải vì lỗi kỹ thuật, mà như một lời nhắn nhẹ nhàng rằng ở Wink, chẳng ai cần bận tâm đến việc canh giờ.

Chương trình STAY24 tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ lưu trú 24 tiếng bất kể thời gian nhận phòng của du khách

Ông Michael Piro, Tổng giám đốc Wink Unscripted by Hyatt, chia sẻ: "Việc gia nhập bộ sưu tập Unscripted của Hyatt không phải là một bước rẽ hướng, mà là lời khẳng định cho triết lý Wink luôn theo đuổi từ ngày đầu: khách sạn phải thích nghi với khách hàng, chứ không phải ngược lại. Đó là lý do STAY24 chưa bao giờ là một khẩu hiệu tiếp thị suông, mà là kim chỉ nam cho mọi vận hành mỗi ngày. Thay vì bắt khách hàng xoay xở quanh giờ nhận - trả phòng cố định, chúng tôi chọn trao lại cho họ toàn quyền quyết định thời gian của mình. Khách sạn nào cũng có thể bán một căn phòng, nhưng Wink trao cho bạn sự tự do trọn vẹn".

Về Wink Unscripted by Hyatt

Wink Unscripted by Hyatt tự hào là một trong những thương hiệu khách sạn lifestyle sở hữu tốc độ phát triển nhanh bậc nhất tại Việt Nam. Chuỗi khách sạn hiện đang vận hành 6 khách sạn tọa lạc tại các vị trí đắc địa trên cả nước: Sài Gòn, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Cần Thơ và Hải Phòng; đồng thời dự kiến chào đón Wink Hanoi Westlake vào tháng 4 năm 2027.

Đây là dòng sản phẩm khách sạn tiên phong được phát triển bởi Indochina Kajima, liên doanh chiến lược giữa Indochina Capital Corporation và Tập đoàn Kajima. Dù mỗi khách sạn Wink đều mang đậm dấu ấn bản địa độc đáo, từ nhịp sống đô thị năng động cho đến những không gian thư thái bên bờ biển hay dòng sông thơ mộng, tất cả đều được định hình bởi những giá trị cốt lõi nhất quán: Thiết kế tinh gọn, vận hành bền vững và trải nghiệm công nghệ vượt trội. Trong đó, mô hình STAY24 cùng hệ sinh thái tiện ích 24/7 luôn đóng vai trò trung tâm, mang lại đặc quyền tự do tối đa cho du khách.

Khám phá thêm thông tin tại: wink-hotels.com hoặc hyatt.com

Về Unscripted by Hyatt

Unscripted by Hyatt là thương hiệu được kiến tạo dành riêng cho những lữ khách hiện đại — những người luôn khao khát tự do và đi theo tiếng gọi của riêng mình. Thuộc phân khúc bộ sưu tập khách sạn boutique, Unscripted mang đến không gian lưu trú tràn cảm hứng, nơi du khách có thể tự do nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và đón nhận những trải nghiệm đầy ngẫu hứng. Giữ trọn tinh thần phóng khoáng đó, Unscripted biến mỗi ngày thành một hành trình rộng mở với vô vàn khả năng mà không cần bất kỳ sự rập khuôn nào.