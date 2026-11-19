Tích lũy giá trị từ mỗi lần mua sắm

Kỷ niệm 12 năm đồng hành cùng gia đình Việt, hệ thống siêu thị WinMart thuộc Tập đoàn Masan giới thiệu chương trình Hội viên WinX phiên bản mới với thông điệp "Tiết kiệm hơn, sống tốt hơn", hướng đến việc giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá tốt và tích lũy thêm quyền lợi từ mỗi lần mua sắm.

WinMart tung chương trình Triệu quà tri ân mừng 12 năm đồng hành cùng gia đình Việt

Theo đó, hội viên WinX được áp dụng ưu đãi đặc quyền giảm giá đến 20% cho hơn 500 mặt hàng thiết yếu từ những thương hiệu được người Việt Nam tin yêu. Ngoài ra, khách hàng được tích điểm 20% khi mua thịt mát MEATDeli và rau củ quả WinEco từ hai lần mỗi tuần trở lên. Các Lễ hội Mua sắm tổ chức định kỳ hai tuần một lần tại hệ thống WinMart/WinMart+/WiN tiếp tục mang đến ưu đãi, điểm thưởng và quà tặng từ nhiều thương hiệu lớn.

Điểm đáng chú ý là các quyền lợi tập trung vào những mặt hàng gia đình thường xuyên sử dụng. Thay vì chờ những đợt giảm giá lớn, người tiêu dùng có thể tiết kiệm ngay từ các nhu cầu thiết yếu. Những khoản tiết kiệm nhỏ, khi tích lũy qua nhiều lần mua sắm, có thể trở thành khoản chi tiêu đáng kể dành cho gia đình. Đồng thời, chương trình khuyến khích xu hướng tiêu dùng hiện đại: lựa chọn hàng hóa có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý và tận dụng hiệu quả các quyền lợi của khách hàng thân thiết.

Tiết kiệm đến 20% khi trở thành Hội viên WinX

"Mỗi lần đi siêu thị, mua được hàng chất lượng mà lại tiết kiệm thêm vài chục nghìn đồng thì cũng rất vui. Số tiền đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng cộng lại cả tháng, cả năm cũng thành một khoản đáng kể. Tôi thường để dành những khoản tiết kiệm nhỏ này để mua sắm thêm cho gia đình, hoặc đưa cả nhà đi chơi vào cuối tuần", chị Minh Anh (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.

Tích điểm 20% khi mua thịt MEATDeli

Từ 15 triệu hội viên đến nền tảng thấu hiểu người tiêu dùng

Không dừng lại ở chương trình tích điểm và ưu đãi, WinX được Tập đoàn Masan định vị là nền tảng kết nối ba mắt xích trong hệ sinh thái bán lẻ: người tiêu dùng, nhà bán lẻ và thương hiệu.

Với 15 triệu hội viên, WinX tạo cơ sở để chuỗi WinMart/WinMart+ hiểu sâu hơn hành vi mua sắm thông qua dữ liệu giao dịch thực tế. Tần suất mua sắm, nhóm sản phẩm được lựa chọn, giá trị giỏ hàng hay đặc điểm tiêu dùng tại từng khu vực giúp nhà bán lẻ nhận diện nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau. Qua đó, nhà bán lẻ có thể gia tăng tần suất khách hàng quay lại, lưu lượng mua sắm và giá trị giỏ hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành. Chẳng hạn, gia đình có trẻ nhỏ thường xuyên mua sữa, thực phẩm; người trẻ có xu hướng lựa chọn những sản phẩm tiện lợi; trong khi nhu cầu tiêu dùng tại khu vực thành thị và nông thôn cũng có những khác biệt. Việc phân tích các đặc điểm này tạo nền tảng để WinMart gia tăng khả năng thấu hiểu và nâng cao chất lượng phục vụ.

Tích lũy ưu đãi qua mỗi lần mua sắm với chương trình Hội viên WinX

Với người tiêu dùng, WinX hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm ở quy mô lớn, giúp khách hàng tiếp cận hàng hóa chất lượng và những quyền lợi phù hợp hơn với nhu cầu, thói quen tiêu dùng. Quyền lợi hội viên cũng được định hướng mở rộng từ hệ thống WinMart/WinMart+ đến các cửa hàng đối tác Win+, kết nối trải nghiệm mua sắm giữa kênh bán lẻ hiện đại và truyền thống.

Với các thương hiệu đối tác, WinX chuyển hóa dữ liệu mua sắm thành những hiểu biết về hành vi người mua, giúp thương hiệu xác định rõ hơn khách hàng thực tế, xây dựng các chương trình tiếp thị và ưu đãi phù hợp, thay vì chỉ dựa trên những ước lượng chung về thị trường. Nhờ đó, thương hiệu có thể tiếp cận đúng nhóm khách hàng và nâng cao hiệu quả các chương trình hợp tác với nhà bán lẻ.

Nhiều chương trình ưu đãi đặc quyền cho hội viên WinX tại hệ thống siêu thị WinMart

Công hưởng cùng hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN với vị thế là chuỗi bán lẻ hiện đại cho quy mô lớn nhất cả nước, nền tảng hội viên WinX được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa người tiêu dùng, nhà bán lẻ và thương hiệu. Khi nhà bán lẻ và thương hiệu cùng hiểu rõ hơn nhu cầu người mua, lợi ích cuối cùng không chỉ nằm ở hiệu quả kinh doanh mà còn ở khả năng mang đến hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý và trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người tiêu dùng.