Word Form khó do nhiều từ mới, đề tiếng Anh thi lớp 10 vẫn được thí sinh đánh giá vừa sức

Những ánh mắt ngóng trông.

Những bóng lưng hướng về phía cánh cổng trường vẫn còn chưa mở.

Và sau 90 phút làm bài, chiều ngày 1.6, tiếng trống kết thúc bài thi môn tiếng Anh của kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM cũng vang lên. Biết bao phụ huynh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chờ đón con chật kín cả cổng trường. Phần lớn các thí sinh ra về với nụ cười rạng rỡ vì các em thấy mình làm bài được và đề cũng vừa sức.

Đề thi năm nay tiếp tục hướng đến việc đánh giá khả năng vận dụng ngôn ngữ trong thực tế thay vì chỉ kiểm tra kiến thức ngữ pháp và từ vựng. Trong số các dạng câu hỏi xuất hiện trong đề thi, phần Word Form được nhiều thí sinh chú ý nhất. Dù đây là dạng bài quen thuộc, không ít em vẫn lúng túng, suy ngẫm khá lâu bởi gặp nhiều từ mới, cần vận dụng kiến thức linh hoạt để tìm ra đáp án chính xác.