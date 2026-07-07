Work - Live - Resort: Khi chuẩn sống đô thị nâng cấp thành đô thị nghỉ dưỡng

Từ chuẩn mực toàn cầu đến bước chuyển của bất động sản Việt Nam

Trong nhiều thập kỷ qua, "Work - Live - Play - làm việc - sinh sống - vui chơi" đã trở thành một trong những mô hình phát triển đô thị tiêu biểu trên thế giới. Tại các trung tâm như New York, Singapore hay Dubai, mô hình này định hình một hệ sinh thái nơi con người có thể làm việc, sinh sống và giải trí trong cùng một không gian tích hợp, tối ưu hóa thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng sống.

Tại Việt Nam, mô hình này đã được hiện thực hóa trong hơn một thập kỷ qua và đã vận hành thực tế theo triết lý "Work - Live - Play - làm việc - sinh sống - vui chơi", nơi cư dân có thể làm việc trong các tòa nhà văn phòng, sinh sống trong khu căn hộ và tiếp cận hệ tiện ích thương mại – giải trí ngay trong nội khu. Những mô hình này góp phần định hình một chuẩn sống đô thị mới tại Việt Nam.

Các mô hình Work – Live – Play từ lâu đã trở thành chuẩn sống quốc tế thịnh hành tại các quốc gia như Singapore, Dubai, New York

Tuy nhiên, khi thu nhập tăng lên và nhu cầu trải nghiệm sống ngày càng cao, "Play" – yếu tố giải trí – dần trở nên chưa đủ. Người mua, đặc biệt là tầng lớp chuyên gia và nhóm khách hàng quốc tế, không chỉ tìm kiếm tiện ích, mà còn hướng đến một môi trường sống có khả năng phục hồi năng lượng, cân bằng thể chất và tinh thần.

Đó là lý do mô hình "Work – Live – Resort – làm việc -sinh sống – nghỉ dưỡng" dần xuất hiện như một bước tiến tiếp theo. Nếu "Work – Live – Play – làm việc – sinh sống – vui chơi" tối ưu hóa sự tiện lợi, thì "Work – Live – Resort" nâng cấp trải nghiệm sống lên một cấp độ cao hơn – nơi cư dân được sống trong môi trường mang chất lượng nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Đà Nẵng – nền tảng hiếm có cho chuẩn sống Work – Live – Resort

Không phải đô thị nào cũng đủ điều kiện để phát triển mô hình "Work – Live – Resort". Tại Việt Nam, Đà Nẵng đang nổi lên như một trong những điểm hội tụ hiếm hoi khi sở hữu đồng thời hai động lực: du lịch nghỉ dưỡng và dòng chuyên gia quốc tế.

Ở góc độ du lịch, các số liệu mới nhất cho thấy đà tăng trưởng rõ nét của ngành. Báo cáo từ Thống kê TP.Đà Nẵng cho thấy, 4 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đón gần 6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách trong nước đạt 2.593 nghìn lượt, tăng 12,5%, khách quốc tế gần 3,4 triệu lượt, tăng hơn 24,9 % so với cùng kỳ năm 2025.

Đà Nẵng là nơi lý tưởng để phát triển mô hình BĐS đô thị nghỉ dưỡng tích hợp khi sở hữu lợi thế kép: thủ phủ du lịch và trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam

Đáng chú ý, xu hướng lưu trú dài ngày của khách du lịch đang gia tăng, kéo theo sự tăng trưởng mạnh của doanh thu dịch vụ lưu trú. Cụ thể, số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm tính chung 4 tháng đầu năm 2026 là 1,87 ngày/lượt; trong đó, khách quốc tế là 1,98 ngày/lượt và khách trong nước là 1,69 ngày/lượt. Ở nhiều cơ sở lưu trú cao cấp, công suất phòng dịp nghỉ lễ dài vừa qua đạt trung bình hơn 90%, phản ánh xu hướng du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn để ở lại "hơn một đêm" tại Đà Nẵng.

Song song đó, thành phố sở hữu hệ thống hạ tầng logistics ngày càng hoàn thiện, với sân bay quốc tế Đà Nẵng, một trong ba cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước, hiện có công suất phục vụ trung bình khoảng 15 triệu lượt khách, hướng đến mở rộng công suất hơn 20 triệu lượt mỗi năm, cùng cảng Tiên Sa và định hướng phát triển cảng Liên Chiểu trở thành cảng nước sâu quy mô lớn của miền Trung.

Phối cảnh bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD được khởi công vào ngày 25.4.2026

Đặc biệt khi sáp nhập với Quảng Nam, nơi có khu kinh tế mở Chu Lai, cảng Chu Lai và mạng lưới khu công nghiệp đang phát triển mạnh – Đà Nẵng không chỉ là trung tâm du lịch, mà còn dần hình thành một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh, từ tài chính, logistics đến sản xuất. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, quản lý cấp cao và lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI, cảng và sân bay quốc tế. Với vai trò là trung tâm vùng, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến lưu trú dài hạn của nhóm chuyên gia này, đặc biệt trong bối cảnh chính sách visa và cư trú ngày càng được mở rộng.

Trong bối cảnh đó, những dự án có thể đáp ứng đồng thời ba yếu tố "Work – Live – Resort" bắt đầu trở thành tâm điểm.

Một góc rooftop lounge M Riverside Danang với tầm nhìn ngắm pháo hoa

Sự chuyển dịch từ "Work – Live – Play" sang "Work – Live – Resort" vì vậy không chỉ là một xu hướng mang tính khái niệm, mà phản ánh một thay đổi thực chất trong nhu cầu thị trường. Và trong bối cảnh Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, những dự án hội tụ được cả vị trí trung tâm, tiện ích nghỉ dưỡng và khả năng khai thác linh hoạt như M Riverside Danang sẽ là nhóm tài sản có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong dài hạn.