World Cup 2022: Lễ khai mạc hoành tráng, ngoạn mục

Buổi lễ sẽ được tổ chức vào 19 giờ (22 giờ VN) ngày 20.11 trên sân vận động Al Bayt ở TP.Al Khor có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, cũng là nơi diễn ra 6 trận đấu ở vòng bảng, một trận vòng 1/8, một trận tứ kết và một trận bán kết. Sau đó khoảng 1 giờ sẽ diễn ra trận mở màn giữa đội chủ nhà Qatar gặp Ecuador ở bảng A.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, lễ khai mạc sẽ rất rực rỡ sắc màu và sử dụng tối đa công nghệ ánh sáng để tạo nên một bữa tiệc âm thanh - hình ảnh thịnh soạn, ngoạn mục và hoành tráng, vì “khai mạc FIFA World Cup đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông và thế giới Ả Rập là cơ hội chỉ có một lần trong đời đối với Qatar. Chúng tôi sẽ dùng hết khả năng để đảm bảo hình ảnh ngày mở màn thật đa sắc màu, kết nối thế giới, mang đến thông điệp hòa bình, nhân ái cũng như khởi đầu giải đấu một cách suôn sẻ, mang đến nhiều cảm xúc cho những người hâm mộ”, một thành viên ban tổ chức địa phương cho biết.





Sau các màn trình diễn âm nhạc đặc sắc với sự tham gia của nhiều ca sĩ hàng đầu thế giới như J.Balvin (Colombia), Robbie Williams (Anh, cựu thành viên ban nhạc Take That), Jason Derulo (Mỹ), nhóm nhạc Clean Bandit (Anh), Sean Paul (rapper kiêm ca sĩ Jamaica), Nora Fatehi (Ấn Độ), Black Eyed Peas (Mỹ), Jungkook của ban BTS (Hàn Quốc) và Nicki Minaj (Trinidad&Tobago), Maluma (Colombia) cùng Myriam Fares (Li Băng), bài hát chính thức World Cup 2022 có tên Hayya, Hayya, Better Together sẽ được trình diễn bởi các ca sĩ Trinidad Cardona (Mỹ), Davido (Nigeria) và Aisha (Qatar), chính thức mở màn cho ngày hội bóng đá thế giới cùng màn trình diễn pháo hoa rực sáng trên sân Al Bayt.

Ở World Cup 2022, FIFA quyết định sử dụng trái bóng Al Rihla do Adidas sản xuất. Trong tiếng Ả Rập, Al Rihla có nghĩa là cuộc hành trình. Trái bóng này được gắn thêm cảm biến đo quán tính giúp các trọng tài xác định những tình huống việt vị nhanh chóng và chính xác hơn.