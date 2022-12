World Cup 2022: Son Heung-min hướng tới 'phép màu khác' cho tuyển Hàn Quốc trước Brazil

World Cup 2022 của người Hàn Quốc tưởng như đã kết thúc cho đến khi cầu thủ vào thay người Hwang Hee-chan xuất hiện ở phút bù giờ để ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha ở lượt cuối bảng H, giúp đội bóng xứ sở kim chi đoạt vé vào vòng 16 đội.

Tuyển Hàn Quốc sẽ đối mặt với trận đấu khó khăn ở vòng 16 đội trước Brazil, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại Qatar. Nhưng đội trưởng Son Heung-min, cho biết tuyển Hàn Quốc vẫn chưa sẵn sàng để về nhà.

Sau những bất ngờ liên tiếp tại vòng bảng, giờ đây người Hàn Quốc muốn tạo ra một cú sốc khác. “Giải đấu với chúng tôi chưa kết thúc. Chúng tôi luôn nói về mục tiêu lọt vào vòng 16 đội nhưng giờ toàn đội nên cố gắng tiến xa hơn”, Son Heung-min, người đã rơi nước mắt vì sung sướng sau trận thắng Bồ Đào Nha, nói với truyền thông Hàn Quốc ở Doha. “Tôi hy vọng chúng tôi có thể tạo nên một phép màu khác”, chân sút của Tottenham nhấn mạnh thêm, sau khi đã kiến ​​tạo cho Hwang ghi bàn đánh bại Bồ Đào Nha.





Một số người ở Hàn Quốc đang bắt đầu so sánh với đội tuyển quốc gia của World Cup 2002, đội đã làm cả thế giới kinh ngạc với tư cách là đồng chủ nhà khi lọt vào bán kết. Nhưng trợ lý HLV Sergio Costa, người phụ trách lượt trận cuối bảng H với Bồ Đào Nha do HLV trưởng Paulo Bento bị cấm chỉ đạo, đã bác bỏ việc so sánh trên.

“Tôi không thể so sánh vì tôi đã xem World Cup 2002 trên TV và không biết nhiều về đội tuyển (Hàn Quốc) thời ấy. Tôi có thể cho bạn biết bây giờ đội như thế nào - đó là một đội rất kỷ luật. Đó là điều mà chúng tôi rất tự hào, chúng tôi thấy những cầu thủ có cá tính mạnh mẽ và họ xứng đáng với những gì đã đạt được”, trợ lý Costa nói.