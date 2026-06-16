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Thể thao World Cup 2026

Live World Cup 2026, Ả Rập Xê Út 1-0 Uruguay: Al Amri mở tỷ số

Nam Nhi
Nam Nhi
Đội Ả Rập Xê Út đang tạm dẫn trước Uruguay với tỷ số 1-0 trong trận đấu ở bảng H World Cup 2026, diễn ra lúc 5 giờ ngày 16.6 trên sân Hard Rock, Mỹ.
Bình luận Diễn biến trận đấu
5 giờ ngày 16.6, World Cup 2026, Ả Rập Xê Út - Uruguay: Tự hào châu Á! - Ảnh 1.

Các cầu thủ Ả Rập Xê Út sau khi đánh bại Atgentina của Messi tại World Cup 2022

ảnh: AFP

Nhận định trước trận đấu

Những ngày đầu của World Cup 2026 chứng kiến sự trỗi dậy của lòng tự hào châu Á, khi 4 đại diện ra quân đều bất bại. Hàn Quốc và Úc cùng nhau hưởng hương vị chiến thắng trước CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Qatar hòa Thụy Sĩ 1-1 và Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2.

Những kết quả ấn tượng này lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những cái tên còn lại của châu Á, trong đó có Ả Rập Xê Út trong trận đầu tiên tại bảng H gặp Uruguay. Xét về danh tiếng và thực lực rõ ràng Uruguay hơn hẳn Ả Rập Xê Út. 

Đội bóng của HLV Marcelo Bielsa nổi danh với phong cách chơi bóng rực lửa, luôn chủ động săn đuổi, tấn công mọi đối thủ. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, những Darwin Nunez, Ronald Araujo, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo… đã đánh bại cả Brazil lẫn Argentina.

5 giờ ngày 16.6, World Cup 2026, Ả Rập Xê Út - Uruguay: Tự hào châu Á! - Ảnh 2.

Uruguay đã đánh bại Brazil và Argentina tại vòng loại World Cup 2026

ảnh: AFP

Nhưng xét về thành tích thì Ả Rập Xê Út cũng không ngán vì khá nhiều fan của Argentina và Messi hẳn còn nhớ rằng 4 năm trước đội nhà từng là bại tướng của Ả Rập Xê Út trong trận mở màn World Cup 2022.

Tinh thần chơi bóng quả cảm mà những Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Qatar đã thể hiện chính là sự gợi ý rất lớn cho đội bóng Tây Á, rằng bản lĩnh mạnh mẽ và cách chơi không sợ hãi sẽ có thể giúp họ có điểm từ các ông lớn.

Trong cuộc họp báo trước trận tại sân vận động Miami, HLV Georgios Donis tuyên bố toàn đội Ả Rập Xê Út đã hoàn toàn sẵn sàng và hướng tới việc tái hiện những kỳ tích lịch sử (như lần lọt vào vòng 16 đội năm 1994).

5 giờ ngày 16.6, World Cup 2026, Ả Rập Xê Út - Uruguay: Tự hào châu Á! - Ảnh 3.

Salem Al-Dawsari là kỳ vọng trên hàng công của Ả Rập Xê Út tại World Cup 2026

ảnh: AFP

Nhà cầm quân người Hy Lạp cũng nhấn mạnh Ả Rập Xê Út cần duy trì sự cân bằng và thực tế trước một đối thủ mạnh như Uruguay - đội bóng gặp sự cố hy hữu khi chuyến bay rời Mexico bị hoãn vì trục trặc thủ tục hồ sơ.

Toàn đội đã phải tạm nghỉ lại khách sạn chờ FIFA sắp xếp giờ khởi hành mới, làm ảnh hưởng không nhỏ đến khâu chuẩn bị của đội bóng Nam Mỹ. Dù vậy, tinh thần chiến đấu kiên cường vốn có của "Cơn lốc xanh" vẫn giúp họ là cái tên đáng gờm tại kỳ World Cup lần này.

Ở trận đấu giữa Ả Rập Xê Út - Uruguay, tổ trọng tài đứng đầu là ông Maurizio Mariani sẽ mặc áo màu hồng vốn là biểu tượng của "chim hồng hạc" và thành phố Miami, như lời cảm ơn trân trọng dành cho lòng hiếu khách của thành phố FIFA và BTC World Cup 2026 đặt đại bản doanh.

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World Cup 2026 FIFA Brazil Argentina Maurizio Mariani
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