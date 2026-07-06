World Cup 2026, Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Ronaldo và đồng đội có trận đấu để đời?

Tây Ban Nha đang ở đẳng cấp khác

Theo siêu máy tính của Opta, Tây Ban Nha có 48,6% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi tỷ lệ của Bồ Đào Nha chỉ là 25,6%. Chênh lệch này phản ánh đúng những gì 2 đội đã thể hiện từ đầu giải.

Yamal và các đồng đội đang "vào phom" ẢNH: REUTERS

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu chuỗi 34 trận bất bại, đồng thời chưa thủng lưới bàn nào tại World Cup 2026. Chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 32 đội tiếp tục cho thấy sức mạnh của nhà vô địch EURO 2024.

Hàng công Tây Ban Nha cũng đang vận hành rất hiệu quả. Oyarzabal đã ghi 4 bàn, trong khi phía sau anh là những chân chuyền đẳng cấp như Pedri, Dani Olmo hay Lamine Yamal. Theo Opta, La Roja đang có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), tức khả năng tạo ra các cơ hội ngon ăn tốt nhất giải đấu.

Ronaldo có thể tạo khác biệt?

Trong khi đó, Bồ Đào Nha vẫn chưa mang đến cảm giác thực sự thuyết phục. Họ phải rất vất vả mới vượt qua Croatia ở vòng 32 đội.

Một trong những niềm hy vọng lớn của người Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, ở tuổi 41, CR7 không còn duy trì được sự bùng nổ như trước. Từ đầu World Cup 2026, Ronaldo ghi 3 bàn, nhưng 2 trong số đó đến trước đối thủ yếu Uzbekistan, còn bàn còn lại là quả phạt đền vào lưới Croatia. Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía Bồ Đào Nha. Trong 12 lần gặp Tây Ban Nha ở các giải đấu chính thức, họ chỉ thắng 1 trận.

Ronaldo liệu có tiếp tục tỏa sáng trước Tây Ban Nha? ẢNH: REUTERS

Dĩ nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu đánh giá thấp Ronaldo ở một trận đấu loại trực tiếp. Bên cạnh CR7, Bồ Đào Nha còn sở hữu những ngôi sao như Bruno Fernandes, Vitinha hay Rafael Leao. Chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi.

Tuy nhiên, xét trên phong độ, chất lượng lối chơi và những gì 2 đội đã thể hiện từ đầu giải, Tây Ban Nha rõ ràng đang được đánh giá cao hơn. Nếu muốn viết tiếp giấc mơ World Cup, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải tạo ra màn trình diễn hay nhất kể từ đầu giải.