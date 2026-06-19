* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Bước vào giải đấu với tư cách đồng chủ nhà, trận ra quân hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina đã gây thất vọng cho người hâm mộ Canada. Thầy trò HLV Jesse Marsch thi đấu thiếu thanh thoát khi các cầu thủ có phần căng cứng trước áp lực từ sự kỳ vọng lớn của khán giả nhà.

Ngoài ra, việc thủ quân Alphonso Davies vắng mặt vì chấn thương cũng ảnh hưởng đến sức mạnh và tốc độ tấn công của Canada. Ngôi sao Bayern Munich nhiều khả năng chưa thể ra sân ở trận gặp Qatar. Dù không có sự phục vụ của Davies, Canada vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đại diện đến từ châu Á. Nếu có được 3 điểm, đội chủ nhà sẽ rất sáng cửa vượt qua vòng bảng. Canada chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Họ đã bắt nhịp được với không khí áp lực từ giải đấu, đồng thời thấy rõ cách chơi của đối thủ Qatar sau lượt trận đầu tiên.

Ismael Kone (phải) là một trong những cầu thủ quan trọng của Canada ẢNH: REUTERS

Điểm mạnh của Canada nằm ở nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi áp sát tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Khi hành lang cánh bị hạn chế, họ có thể sẽ tập trung dồn hỏa lực vào trung lộ, nơi tiền vệ cơ động Ismael Kone làm nhiệm vụ cầm nhịp. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Jonathan David và Cyle Larin (người hùng ghi bàn gỡ hòa ở trận trước) sẽ là những nhân tố nổi bật có thể tạo nên khác biệt. Sự ăn ý và khả năng chớp thời cơ trong vòng cấm của David cũng như Larin sẽ là chìa khóa mở toang cánh cửa vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Canada là sự nôn nóng ở khu vực 1/3 cuối sân và hệ thống phòng ngự đôi khi mất tập trung lúc dâng đội hình lên cao.

Bên kia chiến tuyến, Qatar rõ ràng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Trận hòa trước Thụy Sĩ là minh chứng cho thấy ĐKVĐ châu Á có tinh thần chiến đấu vô cùng ngoan cường. Một chiến thắng trước Canada cũng sẽ giúp họ rộng cửa đi tiếp. Vì vậy, Qatar sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu từ châu Âu Julen Lopetegui, điểm mạnh của Qatar là kỷ luật chiến thuật và cấu trúc phòng ngự khó bị khoan phá. Thủ thành Mahmoud Abunada đang có phong độ cao thể hiện qua 9 pha cứu thua ở trận mở màn, hứa hẹn sẽ là bức tường thành vững chắc trước các chân sút chủ nhà. Ở mặt trận tấn công, "nhạc trưởng" Akram Afif với nhãn quan sắc bén và những đường chuyền dọn cỗ, kết hợp cùng trung phong Almoez Ali luôn là mối đe dọa thường trực trong các pha phản công trực diện.