Nhận định trước trận đấu

Cục diện ở bảng C trước lượt trận thứ hai vẫn khó lường khi đội tuyển Scotland dẫn đầu với 3 điểm, trong khi Brazil và Ma Rốc chia nhau hạng nhì và ba khi có cùng 1 điểm. Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, tình thế trên buộc đội tuyển Brazil phải dốc toàn lực để giành chiến thắng trước Haiti.

Đội tuyển Brazil (phải) được đánh giá vượt trội so với Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C diễn ra lúc 7 giờ 30 sáng 20.6 ẢNH: REUTERS

"Theo thống kê, vũ công samba thực hiện đến 17 cú sút về phía khung thành đội tuyển Ma Rốc nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Vinicius Junior. Trong khi đó, các ngôi sao như Casemiro, Lucas Paqueta lại chơi mờ nhạt. Vì thế việc cần giải quyết của đội tuyển Brazil lúc này là điều chỉnh hàng tấn công nhằm chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng", ông Xương nói.

Ở trận ra quân, đội tuyển Haiti để thua sít sao 0-1 trước Scotland và cho thấy nỗ lực đáng khen. "Trước Brazil vượt trội, đội tuyển Haiti sẽ xây dựng hàng phòng ngự số đông, kiên cường chống đỡ. Giữ sạch được mành lưới trước đội tuyển Brazil đã là thành công lớn với các học trò HLV Sebastien Migne", ông Xương chia sẻ. Bên cạnh tập trung cho mặt trận phòng ngự, Haiti cũng chờ cơ hội ở các tình huống phản công.

Đội tuyển Haiti vượt khó trước vũ công samba ẢNH: REUTERS

Trong 3 lần chạm trán trước đây, đội tuyển Brazil đều giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn trước Haiti. Với đẳng cấp chênh lệch, nhiều khả năng Brazil sẽ giành chiến thắng, thậm chí tạo nên "cơn mưa" bàn thắng để nắm giữ cơ hội đi tiếp.