World Cup 2026, đội tuyển Mexico - Hàn Quốc: Quyết đấu vì ngôi đầu

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương phân tích: "Lợi thế trong tay đội tuyển Mexico và Hàn Quốc sau lượt trận đầu tiên khi có cùng 3 điểm. Xét cục diện ở bảng A cùng thực lực của 2 đội còn lại là Nam Phi và CH Czech, nếu hòa nhau, đội tuyển Mexico và Hàn Quốc xem như nắm tay cùng vào vòng trong. Với đội tuyển Mexico, họ có động lực lớn hơn bởi nếu giành ngôi nhất bảng sẽ gặp một trong các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Quan trọng hơn nữa là việc đứng nhất bảng sẽ giúp Mexico tiếp tục được thi đấu vòng trong trên sân nhà".

Julian Quinones (trái) cùng đội tuyển Mexico hứa hẹn có thêm trận đấu hay trên sân nhà khi chạm trán đội tuyển Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Ở trận ra quân thắng 2-0 trước Nam Phi, đội tuyển Mexico cho thấy lối chơi kỷ luật, kiểm soát, duy trì sức ép tấn công mang lại hiệu quả. Được "tiếp lửa" từ đông đảo người hâm mộ có mặt trên sân giúp đôi chân các cầu thủ Mexico thăng hoa. Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez của Mexico là cầu thủ mà hàng phòng ngự đội tuyển Hàn Quốc phải "chăm sóc" kỹ. Anh đã ghi 4 bàn trong 5 trận đấu gần đây của Mexico và cũng là tác giả bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà ở trận ra quân. Bên cạnh đó, lối chơi xông xáo, mạnh dạn dứt điểm của Quinones cũng là vũ khí tấn công lợi hại của đội tuyển Mexico.

Trong khi đó ở trận ra quân, đội tuyển Hàn Quốc rơi vào tình thế bị đối thủ dẫn bàn và lội ngược dòng thành công. Chắc chắn đội tuyển Hàn Quốc không muốn lần nữa bị thủng lưới trước rồi phải bung sức rượt đuổi. Vì thế việc thiết lập lối chơi chặt chẽ chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của đội bóng xứ kim chi khi chạm trán với chủ nhà Mexico. "Chúng ta đã thấy đội tuyển Hàn Quốc chơi tốc độ và hiệu quả ra sao trong các tình huống tấn công để thắng ngược đội tuyển CH Czech. Tuy nhiên tôi nghĩ họ cũng rút kinh nghiệm, tránh việc bị dẫn bàn, đồng thời tiếp tục phát huy sở trường ở các tình huống xử lý tốc độ, khéo léo", ông Xương nói.

Son Heung-min khát khao cùng đội tuyển Hàn Quốc làm nên chuyện trước Mexico khi chạm trán ở lượt trận thứ hai bảng A ẢNH: REUTERS

Những căng thẳng giữa đội tuyển Hàn Quốc với truyền thông nước này trước thềm lượt trận thứ hai không gây nhiều ảnh hưởng, thậm chí càng giúp cho Son Heung-min cùng các đồng đội thêm tập trung, quyết tâm. Son Heung-min có thêm động lực nhằm đập tan những hoài nghi, chê bai nhắm vào mình. Để có được thế trận vững chắc, đội tuyển Hàn Quốc cũng kỳ vọng vào khả năng quán xuyến hàng phòng ngự của Kim Min-jae. Bên cạnh đó, tiền vệ tài hoa Lee Kang-in sẽ là chìa khóa trên hàng công với những đường kiến tạo hoặc đá phạt đẳng cấp, có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: "Theo dự đoán của tôi, trận đấu chỉ sôi nổi trong khoảng 60 phút. Đó là quãng thời gian 2 đội chơi thế trận mở để tìm kiếm bàn thắng, sau đó sẽ quay về chú trọng phòng ngự, sự chắc chắn để ít nhất có 1 điểm chứ không mạo hiểm. Chưa kể 2 đội mạnh nhất bảng A còn phải dưỡng sức, tính toán cho lượt trận cuối lẫn cuộc đua đường dài. Với đội tuyển Hàn Quốc, nếu có xếp nhì bảng A cũng không bi quan. Bởi lẽ theo nhánh đấu, vào vòng trong họ sẽ gặp đội xếp nhì bảng B là bảng đấu được đánh giá nhẹ ký với Thụy Sĩ, Canada, Qatar, Bosnia & Herzegovina. Cũng vì thế, trận đấu giữa Mexico với Hàn Quốc dễ có kết quả hòa".