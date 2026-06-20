World Cup 2026, Ecuador - Curacao: Chờ sao Chelsea cứu nguy cho đại diện Nam Mỹ

Trên bảng xếp hạng bảng E, Ecuador đang đứng thứ ba với 0 điểm, trong khi Curacao xếp cuối sau thất bại nặng nề 1-7 trước Đức. Xét về tương quan lực lượng, đây được xem là cơ hội tốt nhất để Ecuador tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước khi bước vào trận đấu khó khăn ở lượt cuối.

Dù trắng tay trước Bờ Biển Ngà, Ecuador thực tế không có màn trình diễn tệ. Thậm chí, đội bóng Nam Mỹ còn là bên tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Các học trò HLV Sebastian Beccacece kiểm soát thế trận khá tốt, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương và có tới hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ.

Enner Valencia vẫn chơi rất hay ở tuổi 36 ẢNH: REUTERS

Điều còn thiếu của Ecuador chỉ là một chút may mắn và sự sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội đã tạo ra, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có thể đã có điểm, thậm chí giành chiến thắng trước đội bóng châu Phi.

Đó cũng là lý do Ecuador vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực bất chấp thất bại ở trận mở màn. Họ cho thấy khả năng tổ chức tấn công mạch lạc, tốc độ tốt ở hai biên và tinh thần thi đấu không hề thua kém đối thủ.

Trong khi đó, Curacao bước vào trận đấu với nhiều nỗi lo sau khi để Đức chọc thủng lưới tới 7 lần. Đại diện vùng Caribe bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu phòng ngự cũng như khả năng chống đỡ trước các đội bóng có chất lượng cao hơn. Dù có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực, Curacao vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với Ecuador.

Tiền vệ đang khoác áo Chelsea, Caicedo (trái) cần phải thể hiện được đẳng cấp để giúp Ecuador giành 3 điểm ẢNH: REUTERS

Vấn đề lớn nhất của Ecuador lúc này nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Nếu tiếp tục tạo ra được thế trận như trước Bờ Biển Ngà và cải thiện hiệu suất dứt điểm, đội bóng Nam Mỹ hoàn toàn đủ sức giành chiến thắng.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng với Ecuador, đây đã là trận đấu mang tính quyết định. Một chiến thắng sẽ giúp họ sống lại hy vọng vượt qua vòng bảng. Ngược lại, thêm một cú sảy chân nữa có thể khiến hành trình của đại diện Nam Mỹ sớm đi đến hồi kết. Chỉ có 3 điểm mới giúp Ecuador tiếp tục mơ về vòng knock-out.