World Cup 2026, Iran - New Zealand: Cuộc chiến của 2 'sát thủ' già

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Xét trên tương quan sức mạnh, Iran nhỉnh hơn đáng kể. Đại diện châu Á hiện đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi New Zealand xếp hạng 85. Khoảng cách 65 bậc phản ánh phần nào sự khác biệt về trình độ giữa hai đội tuyển. Iran cũng sở hữu đội hình được Transfermarkt định giá khoảng 36 triệu euro, cao hơn đáng kể so với mức 24 triệu euro của New Zealand.

Tuy nhiên, bất ngờ vẫn có thể xảy ra Bởi New Zealand vẫn sở hữu một vũ khí đủ sức khiến nhiều hàng thủ nào phải dè chừng: Chris Wood. Đội trưởng New Zealand vẫn chơi khá ổn trong màu áo Nottingham Forest: 3 bàn ở Premier League và 2 bàn tại Europa League sau 20 lần ra sân. Đó là thống kê không tồi với người đã bước sang tuổi 34.

Wood đang có những bước trở lại mạnh mẽ sau chấn thương đầu gối ẢNH: REUTERS

Với chiều cao 1,91 m, khả năng không chiến và bản năng săn bàn trong vòng cấm, Wood từ lâu đã trở thành biểu tượng của bóng đá New Zealand. Tiền đạo này hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia với 45 bàn và gần như là niềm hy vọng lớn nhất của đại diện châu Đại Dương tại World Cup 2026.

Nếu Wood là biểu tượng của sự bền bỉ, Mehdi Taremi lại đại diện cho hành trình vươn mình của bóng đá Iran. Khác với nhiều ngôi sao châu Á thành danh từ rất sớm, Taremi chỉ thực sự được chú ý khi đã ngoài 20 tuổi. Nhưng sau đó, anh từng bước khẳng định vị thế tại Rio Ave rồi Porto, trở thành một trong những tiền đạo châu Á thành công nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Trong nhiều năm qua, Taremi không chỉ là chân sút chủ lực mà còn là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Iran. Anh sở hữu kinh nghiệm thi đấu ở Champions League, từng ghi bàn vào lưới nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu và là gương mặt quen thuộc của các kỳ World Cup.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai tiền đạo nằm ở phong cách chơi bóng. Wood là mẫu trung phong cổ điển. Anh sống trong vòng cấm, tận dụng bóng bổng, tranh chấp và những cơ hội ít ỏi để ghi bàn. Taremi hiện đại hơn. Tiền đạo Iran có thể lùi sâu kết nối lối chơi, tham gia tổ chức tấn công và tự tạo cơ hội cho bản thân. Anh không chỉ là người kết thúc mà còn là điểm khởi đầu cho nhiều pha lên bóng của Iran. Đó cũng là lý do giới chuyên môn đánh giá Taremi có tầm ảnh hưởng lớn hơn đối với đội tuyển quốc gia.

Taremi đã có 60 bàn cho đội tuyển Iran ẢNH: REUTERS

Trận đấu tại Los Angeles nhiều khả năng sẽ diễn ra theo kịch bản Iran kiểm soát thế trận, còn New Zealand chờ đợi cơ hội phản công. Trong thế trận ấy, cả Taremi lẫn Wood đều sẽ có rất nhiều cơ hội để thể hiện những phẩm chất tốt nhất của bản thân.

Iran đang nuôi tham vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng sau nhiều kỳ lỡ hẹn. New Zealand lại muốn chứng minh họ không chỉ đến Mỹ để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và giữa những mục tiêu ấy, cuộc đối đầu giữa Mehdi Taremi và Chris Wood có thể trở thành chìa khóa định đoạt trận đấu.