World Cup 2026, Iraq - Na Uy: Thêm một đại diện châu Á gây sốc?

Na Uy thị uy sức mạnh?

Đội tuyển Na Uy là gương mặt thú vị bậc nhất ở World Cup 2026. Từng nhiều lần lỡ hẹn với những ngày hội lớn như World Cup, EURO, nhưng khi thế hệ vàng của Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth hay Julian Ryerson đạt đến độ chín sự nghiệp, đội bóng Bắc Âu đã trở về đúng nơi mình thuộc về.

Na Uy vượt qua vòng loại World Cup 2026 với thành tích toàn thắng, đè bẹp nhiều đội mạnh như Ý hay Israel để thẳng tiến vòng chung kết. Với đầy rẫy hảo thủ tấn công, đội bóng của Stale Solbakken trình diễn lối chơi tấn công rực lửa, biến hóa nhờ khả năng cầm trịch và phân phối của Odegaard, kết hợp khả năng săn bàn của "robot" Haaland.

Erling Haaland (áo đỏ) cùng Na Uy có vượt qua được bức tường phòng ngự của Iraq? ẢNH: REUTERS

Na Uy không còn là đội bóng của cá nhân Haaland hay Odegaard, mà trở thành tập thể công thủ toàn diện, hài hòa và khó lường. 3 trận chạy đà cho World Cup, Na Uy thắng 3-1 trước Thụy Điển và hòa Ma Rốc, Thụy Sĩ. Đội bóng Bắc Âu đang tích lũy kinh nghiệm, bởi hơn ai hết, ông Solbakken hiểu rằng áp lực ở vòng chung kết World Cup lớn hơn nhiều so với cuộc dạo chơi ở vòng loại.

Dù được đánh giá mạnh vượt trội, Na Uy cũng chưa thắng "nuốt chửng" được Iraq. Cú ngã của những đội tuyển mạnh như Tây Ban Nha, Brazil... cho thấy không đơn giản để nóng máy ngay trong trận ra quân World Cup. Iraq dẫu yếu hơn, nhưng vẫn là đối thủ Na Uy chưa thể hiểu rõ, bởi đại diện Tây Á chỉ mới trở lại World Cup sau 40 năm chờ đợi. Tâm thế thoải mái sau khi đã vượt qua rất nhiều cửa ải để đến World Cup sẽ biến Iraq thành đội bóng khó đoán, nhất là khi, học trò HLV Graham Arnold tiềm ẩn sức chiến đấu tiềm tàng.

Các đội tuyển châu Á như Ả Rập Xê Út, Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran đều đã bất bại trong trận ra quân World Cup. Điểm chung của các trận này, là dù bị dẫn trước (hầu hết thủng lưới trước), nhưng tinh thần bám đuổi kiên cường đã giúp các đội "cửa dưới" làm nên chuyện.

Iraq không có hàng công siêu mạnh như Na Uy, song có kỷ luật chơi bóng, cùng thể lực rất tốt để đeo bám. Kinh nghiệm Iraq cũng được tích lũy trước giải, khi đội bóng của Arnold đã so tài Tây Ban Nha, Venezuela để kiểm tra lực lượng.

Chơi tập trung và có thêm đôi chút may mắn, Iraq đủ sức ngáng đường Na Uy ở bảng I.