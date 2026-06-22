* Nhận định trước trận đấu

Với người hâm mộ Ai Cập, hy vọng lớn nhất tiếp tục được đặt lên vai Mohamed Salah. Ngôi sao của Liverpool đã có màn trình diễn khá tích cực trước Bỉ, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển thông minh, khả năng tạo đột biến quen thuộc. Anh cũng đóng góp 1 đường kiến tạo. Tuy nhiên, với một cầu thủ có "tầm vóc" lớn như Salah, bàn thắng luôn là sự khao khát cháy bỏng.

World Cup 2026 nhiều khả năng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Salah. Ở tuổi 34, đội trưởng Ai Cập vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội bóng Bắc Phi. Mỗi pha lên bóng nguy hiểm gần như đều đi qua đôi chân của anh. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn như New Zealand, đây là cơ hội để Salah khẳng định đẳng cấp và chứng minh vì sao anh vẫn được xem là một trong những cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất lịch sử.

Ở trận ra quân World Cup, Salah đã khiến các cầu thủ phòng ngự của Bỉ nhiều lần vất vả. Anh đủ sức làm điều tương tự trước New Zealand ẢNH: REUTERS

Ai Cập có lý do để tự tin. Trước Bỉ, đoàn quân của HLV Hossam Hassan chơi đầy kỷ luật, không hề lép vế trước đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cùng những tình huống phản công sắc bén đã nhiều lần khiến hàng thủ Bỉ chao đảo. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Ai Cập thậm chí có thể giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, New Zealand cũng để lại ấn tượng sau trận hòa 2-2 trước Iran. Đại diện châu Đại Dương cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt. Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn Ai Cập.

Điểm mạnh lớn nhất của New Zealand nằm ở thể lực và những tình huống bóng bổng, đập nhả trung lộ với người làm tường là Chris Wood. Điều này đòi hỏi hàng thủ Ai Cập phải duy trì sự tập trung tối đa. Chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác cũng có thể khiến đội bóng Bắc Phi phải trả giá đắt.

Dù vậy, cán cân vẫn đang nghiêng về phía Ai Cập. Họ sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu hơn, có kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và đặc biệt là một Mohamed Salah luôn biết cách tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Nếu Salah có thể lên tiếng bằng bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026, đó không chỉ là món quà dành cho người hâm mộ Ai Cập mà còn có thể mở ra cánh cửa vào vòng 32 đội cho đại diện Bắc Phi. Sau trận hòa đáng tiếc trước Bỉ, giờ là lúc Salah và các đồng đội phải biến những màn trình diễn tích cực thành chiến thắng thực sự.