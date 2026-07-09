World Cup 2026, Pháp 0-0 Ma Rốc: Mbappe chặn đứng thế lực Bắc Phi?

Pháp nhỉnh hơn Ma Rốc về đẳng cấp

Sau chặng khởi đầu bằng phẳng với những đối thủ dưới tầm như Senegal, Iraq, Na Uy hay Thụy Điển, World Cup 2026 sẽ thực sự bắt đầu với Pháp bằng cuộc so tài Ma Rốc tại tứ kết, diễn ra lúc 3 giờ hôm nay (10.7).

Giới chuyên môn đang ngợi khen những đội bóng như CHDC Congo, Cabo Verde vì lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, nhưng những tập thể châu Phi này chỉ đang đi con đường Ma Rốc đã đi ngót một thập niên, khi thừa hưởng sự khoa học (nhưng không máy móc) của châu Âu, pha trộn với sự ngẫu hứng, biến hóa cùng nền tảng thể lực ấn tượng còn sót lại trong "mã gen" từ lục địa đen.

Đội tuyển Pháp (áo xanh) sẽ tiếp tục hành trình ở World Cup 2026? ẢNH: REUTERS

Dưới bàn tay huấn luyện của ông Ouahbi, Ma Rốc đã bất bại 29 trận từ đầu năm 2025 đến nay. Tại giải vô địch châu Phi, Ma Rốc vượt qua Cameroon, Nigeria, Senegal để lên ngôi vương, sau trận chung kết dù tràn ngập… bê bối (Senegal làm gián đoạn trận đấu để phản đối trọng tài) nhưng thể hiện rõ bản lĩnh sắt đá của Ma Rốc.

Dù vậy, muốn thể hiện cốt cách ứng viên vô địch, Pháp cần một đối thủ "nặng" như Ma Rốc để chứng tỏ. Đội bóng mang biệt danh "Gà trống Gô-loa" đã đánh bại những đội bóng phòng ngự lùi sâu, có thể chất và đấu pháp pressing tốt, nhờ bộ ba tấn công Kylian Mbappe - Ousmane Dembele - Michael Olise, kết hợp Desire Doue và Bradley Barcola thay phiên nhau ra sân. Một đội bóng sẽ rất mạnh nếu có 1, 2 mũi tấn công giàu đột biến, có thể rê dắt, bứt tốc, sút xa, còn Pháp có tới… 4, 5 cầu thủ như vậy.

Thế nhưng, đừng quên Pháp đã đá 4 trận chung kết World Cup trong 7 kỳ gần nhất (1998, 2006, 2018, 2022). Đội bóng bản lĩnh sẽ luôn biết cách vượt khó nhờ “cái đầu lạnh” và khoảnh khắc ngôi sao. Nụ cười… tỉnh bơ của Mbappe trước đòn khiêu khích, chơi xấu của Paraguay suốt trận đấu vòng 16 đội là biểu hiện của đội tuyển Pháp đã trưởng thành và lì lợm qua sóng gió trận mạc. Ma Rốc rất lợi hại, nhưng với Mbappe, Olise cùng “trái tim sư tử”, Pháp sẽ vượt khó để ghi danh vào bán kết.