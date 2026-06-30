World Cup 2026, Pháp - Thụy Điển: Isak và Gyokeres có làm nên điều kỳ diệu?

Pháp bước vào vòng knock-out với tư cách một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong đó, nhân tố đáng chú ý nhất là Mbappe. Tiền đạo 27 tuổi tiếp tục cho thấy đẳng cấp của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sau vòng bảng, Mbappe ghi 4 bàn từ 12 cú dứt điểm, đạt hiệu suất trung bình 1 bàn sau mỗi 3 lần kết thúc. Chỉ Erling Haaland và Lionel Messi có hiệu suất tốt hơn trong nhóm các ngôi sao lớn tại giải.

Không chỉ là cây săn bàn số một của tuyển Pháp, Mbappe còn là điểm khởi nguồn của hầu hết các tình huống tấn công nguy hiểm. Tốc độ, khả năng rê bóng và những pha bứt tốc ở không gian hẹp khiến anh trở thành cơn ác mộng với mọi hàng thủ.

Mbappe sẽ lại bùng nổ? ẢNH: REUTERS

Kinh nghiệm cũng là lợi thế lớn của Mbappe. Anh từng vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và đã ghi hàng chục bàn thắng ở các giải đấu lớn. Trong một trận knock-out, sự khác biệt giữa hai đội đôi khi chỉ nằm ở việc ai sở hữu ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng thời điểm.

Nếu Pháp đặt niềm tin vào Mbappe, Thụy Điển lại sở hữu một trong những cặp tiền đạo đáng chú ý nhất châu Âu hiện nay. Tại World Cup 2026, Isak đã để lại dấu ấn đậm nét ngay từ trận ra quân khi ghi 1 bàn và kiến tạo 2 lần trong chiến thắng 5-1 trước Tunisia, qua đó giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong khi đó, Gyokeres cũng ghi bàn ở trận thắng Tunisia và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của HLV Graham Potter.

Hay Isak (phải) và Gyokeres sẽ tạo ra bất ngờ lớn ở vòng 32 đội? ẢNH: REUTERS

Điều thú vị là dù sở hữu 2 chân sút hàng đầu châu Âu, Thụy Điển lại chưa khai thác hết khả năng săn bàn của họ. Tờ The Times nhận xét Isak và Gyokeres có số pha kiến tạo nhiều hơn số bàn thắng tại giải, đồng thời cho rằng Thụy Điển vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội thực sự chất lượng cho bộ đôi này.

Dẫu vậy, Isak và Gyokeres vẫn là vũ khí đáng sợ. Một người sở hữu kỹ thuật và khả năng xử lý bóng tinh tế, người còn lại nổi bật với sức mạnh, tốc độ và khả năng hoạt động rộng. Khi kết hợp cùng Anthony Elanga hay Lucas Bergvall, Thụy Điển luôn có thể tạo ra những tình huống phản công cực kỳ nguy hiểm.

Pháp vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm ở các trận knock-out. Nhưng nếu muốn giành vé đi tiếp, hàng thủ của HLV Deschamps sẽ phải tìm cách vô hiệu hóa bộ đôi đang được xem là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Thụy Điển.