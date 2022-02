World Cup bóng đá nữ 2023 mà tuyển nữ Việt Nam góp mặt có gì đặc biệt?

Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 do Úc và New Zealand đăng cai, diễn ra từ ngày 20.7 đến 20.8.2023. Đây là lần đầu tiên World Cup bóng đá nữ tăng từ 24 lên 32 đội, mở ra cơ hội cho nhiều đội tham dự, trong đó có tuyển nữ Việt Nam.

Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội tranh tài vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp (1/8). Tuyển Mỹ là đội giàu thành tích nhất với 4 lần đăng quang vào các năm 1991, 1999, 2015, 2019.

Tính đến hôm nay (6.2) đã xác định được 7 đội góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2023 gồm Úc, New Zealand với tư cách chủ nhà và 5 đội vượt qua vòng loại châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và tuyển nữ Việt Nam. Trong đó Philippines và Việt Nam là 2 đội đầu tiên góp mặt ở World Cup.





5 thành phố của Úc gồm Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth cùng 4 thành phố của New Zealand là Auckland, Hamilton, Wellington, Dunedin là nơi được chọn tổ chức các trận đấu ở vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Những đội rơi vào bảng A, C, E, G sẽ thi đấu tại New Zealand còn B. D, F, H đấu tại Úc.

Lần đầu góp mặt ở World Cup, được tranh tài với các đội bóng hàng đầu thế giới là trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn với tuyển nữ Việt Nam. Đây là động lực lẫn cơ hội để bóng đá nữ được quan tâm đầu tư nhiều hơn, hứa hẹn xây dựng những thế hệ tài năng kế cận.