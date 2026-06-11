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World Scholar's Cup 2026 tại Đà Nẵng: Hành trình chinh phục tri thức toàn cầu

Kim Thư
Kim Thư
11/06/2026 08:36 GMT+7

Từ ngày 6 - 8.6.2026, World Scholar's Cup (WSC) 2026 - Vòng khu vực miền Trung tại Đà Nẵng đã diễn ra thành công tại Trường St. Nicholas (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest), quy tụ hơn 500 học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với chủ đề "Are We There Yet?", các "học giả" đã cùng bước vào hành trình học thuật đầy cảm hứng thông qua các nội dung thi như Scholar's Challenge, Collaborative Writing, Team Debate và Scholar's Bowl. Đây là cơ hội để học sinh thể hiện tư duy phản biện, kiến thức liên môn, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp trong môi trường quốc tế.

World Scholar's Cup 2026 tại Đà Nẵng: Hành trình chinh phục tri thức toàn cầu- Ảnh 1.

Lễ bế mạc và trao giải tại Nhà hát Trưng Vương đã chứng minh nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần học hỏi của các thí sinh

Với vai trò đơn vị đăng cai, Trường St. Nicholas tự hào đồng hành cùng World Scholar's Cup trong việc kiến tạo một sân chơi học thuật đẳng cấp quốc tế, góp phần nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu bản lĩnh, sáng tạo và giàu khát vọng.

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