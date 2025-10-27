WorldTrans - Doanh nghiệp vì cộng đồng: Chắp cánh ước mơ, cùng em đến trường

Ngôi trường nhỏ giữa vùng đất còn nhiều gian khó - nơi nhiều em là con em đồng bào dân tộc, hộ nghèo, thậm chí mồ côi cha hoặc mẹ. Dù thiếu thốn, ánh mắt các em vẫn ánh lên niềm tin và khát vọng đến trường, vươn lên bằng tri thức.

Hành trình thiện nguyện của WorldTrans lần này không chỉ mang đến những suất học bổng, mà còn gửi gắm niềm tin vào sức mạnh của giáo dục - chiếc chìa khóa mở ra tương lai cho trẻ em vùng khó.

"Tủ sách yêu thương" - Gieo mầm tri thức

Cùng với học bổng, WorldTrans trao tặng công trình "Tủ sách yêu thương" - biểu trưng cho tinh thần sẻ chia và lan tỏa tri thức.

Tủ sách gồm nhiều loại sách và vật dụng học tập thiết thực:



Tập vở, bút viết và dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn.

Sách tham khảo, lịch sử, kết nối tri thức giúp mở rộng hiểu biết.

Truyện tranh dân gian, truyện giáo dục phù hợp lứa tuổi tiểu học, THCS.

Những món quà giản dị ấy chứa đựng thông điệp lớn lao - mỗi trang sách mở ra là thêm một cánh cửa dẫn các em đến tri thức và ước mơ.

Ông Đoàn Hải Đăng - Tổng Giám đốc WorldTrans chia sẻ: "Phát triển bền vững không chỉ đến từ thành công kinh doanh, mà còn từ cách doanh nghiệp góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn - bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng mang giá trị chân thành và lan tỏa".

Hành trình yêu thương và trách nhiệm

Với WorldTrans, "doanh nghiệp vì cộng đồng" không chỉ là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển bền vững - từ những chuyến bay kết nối điểm đến, đến hành trình thiện nguyện kết nối trái tim.

