Wren Evans nói gì khi bị chê 'màu sắc cá nhân quá nổi bật'?

Sau khi lên sóng, Live Stage 1 ghi nhận nhiều thành tích tích cực trên nền tảng số với 280.000 lượt xem đồng thời, hơn 2,2 triệu lượt xem realtime trên YouTube và cả sáu ca khúc đều góp mặt trong Top 10 iTunes Việt Nam. Trong đó, 50 cuộc gọi nhỡ vươn lên vị trí số 1 YouTube Trending sau 8 giờ phát hành, đồng thời dẫn đầu YouTube Charts Việt Nam. Ca khúc IDNAT (Im đợi người anh thương) của đội Wren Evans cũng đạt Top 4 YouTube Charts, trong khi Bad Night của đội Dương Domic giữ vị trí Top 14.

Phần nhận xét thẳng thắn giữa các đội trưởng không chỉ tạo kịch tính cho chương trình mà còn là dịp để các nghệ sĩ như Wren Evans (áo đỏ) bộc bạch quan điểm về tư duy làm nghề Ảnh: BTC

Wren Evans phản hồi về "màu sắc cá nhân"

Bên cạnh thành tích nhạc số, Live Stage 1 còn gây chú ý với những màn góp ý thẳng thắn giữa các đội trưởng. Đáng chú ý, Buitruonglinh nhận xét tiết mục IDNAT của đội Wren Evans quá đậm dấu ấn cá nhân, vô tình lấn át các thành viên còn lại.

Trước nhận xét này, Wren Evans phản hồi rằng đội đã thống nhất mục tiêu tôn trọng cá tính riêng của từng thành viên thay vì biến họ thành những phiên bản giống nhau trong tổng thể chung.

Theo Wren Evans, quá trình làm việc diễn ra với rất nhiều buổi trao đổi giữa các thành viên để mỗi người đều có không gian thể hiện thế mạnh của mình. Nam ca sĩ khẳng định anh luôn mong muốn đồng đội được tỏa sáng thay vì chỉ tập trung vào bản thân.

Chia sẻ của Wren Evans nhận được sự đồng cảm từ khán giả, bởi việc dung hòa bản sắc chung và cá tính riêng vốn là bài toán không dễ. Ngoài ra, tiết mục IDNAT còn được khen ngợi khi Wren Evans, CAPTAIN BOY, Thể Thiên và IVAN lựa chọn xây dựng hình tượng một nhóm nhạc (boy band), kết hợp đồng đều giữa hát, nhảy và trình diễn. Đặc biệt, sự tiến bộ trong phát âm tiếng Việt của IVAN sau thời gian dài luyện tập cũng được nhiều khán giả ghi nhận.

Từ tâm điểm tranh cãi đến cái tên được bàn luận nhiều nhất

Là tâm điểm gây tranh luận ngay từ khi công bố danh sách 24 anh trai, sự trở lại của Wren Evans sau khoảng thời gian vắng bóng vì ồn ào đời tư đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Sau tập đầu tiên, Wren Evans tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận khi đảm nhận đoạn bridge trong MV chủ đề của chương trình. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là điểm nhấn nổi bật nhờ cách xử lý mang màu sắc riêng, khác biệt với phần còn lại của ca khúc. Trong khi đó, cũng có ý kiến nhận xét lối hát của nam ca sĩ quá lạ, thậm chí gây cảm giác khó tiếp cận.

Không chỉ là những màn tranh tài gay cấn, sự kết nối giữa 24 'anh trai' trong các thước phim hậu trường đang là chủ đề thu hút đông đảo khán giả theo dõi Ảnh: BTC

Dù nhận những phản hồi trái chiều, đoạn solo của Wren Evans vẫn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, được nhiều người sử dụng làm nhạc nền và trở thành một trong những phân đoạn được nhắc đến nhiều nhất của MV theme song.

Sinh năm 2001, Wren Evans được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ sở hữu cá tính âm nhạc riêng của V-pop. Bên cạnh tư duy âm nhạc, Wren Evans từng gây tranh cãi về khả năng hát live. Vì vậy, Tinh hà say hi được coi là cơ hội để anh khẳng định sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh sân khấu.

Không chỉ riêng những màn trình diễn của các "anh trai" như Wren Evans mới tạo được sức hút, tương tác giữa 24 nghệ sĩ cũng là chủ đề khiến khán giả không ngừng bàn luận. Sau mỗi tập, mạng xã hội liên tục xuất hiện những bình luận như "Còn đoạn này đâu rồi?", "Cho xem full phần này đi" hay "Hậu trường chắc còn nhiều lắm". Để đáp ứng sự tò mò này, VieON giới thiệu Tinh hà say hi Premium, là phiên bản mở rộng với nhiều nội dung hơn so với bản phát sóng chính thức. Bên cạnh việc được xem sớm hơn hai tiếng, khán giả còn có thể theo dõi bản đầy đủ, nhiều phần thi, màn tương tác và những khoảnh khắc chưa lên sóng.