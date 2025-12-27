Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Wren Evans ra sao sau scandal tình ái?

Thạch Anh
Thạch Anh
27/12/2025 16:01 GMT+7

Tối 26.12, Wren Evans chính thức phát hành ca khúc 'Thu đợi' trên các nền tảng nhạc số. Đây là một sáng tác của nam ca sĩ, từng được 'nhá hàng' qua bản demo trước đó.

Cuối năm 2024, Wren Evans cũng lần đầu tiên trình diễn ca khúc này trên sân khấu GENfest, gây ấn tượng bởi hình ảnh lãng tử vừa chơi đàn piano vừa hát ballad.

Wren Evans ra sao sau scandal tình ái? - Ảnh 1.

Wren Evans đánh dấu sự trở lại bằng sản phẩm âm nhạc mới, sau quãng thời gian im ắng

Ảnh: FBNV

Màn tái xuất của Wren Evans

Thu đợi có giai điệu nhẹ nhàng, da diết, kể câu chuyện chia tay trong không gian mùa thu. Lời ca đậm chất tự sự gợi lên nỗi nhớ không chịu rời đi dù thời gian có trôi qua. Để diễn tả nội tâm phức tạp của người ở lại, Wren Evans cũng sử dụng nhiều hình ảnh thiên nhiên quen thuộc, đồng thời ẩn dụ cho cảm giác cô đơn qua các hình ảnh “hàng trăm cây kim đâm nát con tim”, “em rơi như mùa thu cuối trong anh đông về”, “giờ chẳng có thu nào đợi”... Ca khúc mang màu sắc êm đềm, dễ tạo đồng cảm với những ai đã đi qua tổn thương, mất mát trong tình yêu.

Thu đợi cũng đưa Wren Evans trở về với thế mạnh pop ballad hiện đại, đã từng đem về thành công cho anh trong Từng quen. Chính điều này mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về nam ca sĩ ở hình ảnh mềm mại, trưởng thành.

- Ảnh 2.

Trước đó, ồn ào tình cảm của giọng ca 10X được dân mạng quan tâm

Ảnh: NVCC

Sau thời gian im ắng để chuẩn bị cho dự án mới, Wren Evans lần đầu tiên chia sẻ tâm tư với người hâm mộ thông qua video ngắn được đăng tải trên mạng xã hội. “Hai năm từ Loi Choi, hành trình này Wren đã học được rất nhiều điều, nhờ những trải nghiệm, những khoảnh khắc và những người luôn dõi theo. Và ngay cả khi mọi thứ đến chậm hơn một chút, lòng biết ơn vẫn chưa từng đổi thay. Thu đợi là món quà tri ân cho tất cả những người vẫn ở đó từ ngày đầu tiên, những người đã chọn ở lại và cả những người rời đi”.

Đặc biệt, Wren Evans còn bày tỏ sự trân trọng đối với người hâm mộ qua lời khẳng định: “No Phans, No Phan”. Trong đó, Phans chính là tên fanclub của Wren Evans, được đặt theo tên thật của nam nghệ sĩ là Lê Phan. Wren Evans muốn dùng âm nhạc - sợi dây gắn kết người nghệ sĩ với khán giả, để được ở bên, sẻ chia và lan tỏa cảm giác ấm áp đến những ai đã đồng hành cùng mình.

Trước đó, Wren Evans từng bị nhắc tên trong bài đăng của một hot girl về việc bị bạn trai phản bội. Sự việc khiến nam ca sĩ vấp phải những phản ứng trái chiều từ dân mạng. Thời điểm đó, phía giọng ca 10X lên tiếng khẳng định rằng “đây chỉ là thông tin từ một phía và chưa có xác nhận chính thức”.

Tin liên quan

Wren Evans hát 4 thứ tiếng trong ca khúc mới

Wren Evans hát 4 thứ tiếng trong ca khúc mới

Sau thời gian 'mất tích', Wren Evans đánh dấu sự trở lại bằng một sản phẩm âm nhạc độc đáo từ phần giai điệu đến lời bài hát.

Khám phá thêm chủ đề

Wren Evans ca sĩ Wren Evans Thu đợi scandal
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận