Wren Evans ra sao sau scandal tình ái?

Cuối năm 2024, Wren Evans cũng lần đầu tiên trình diễn ca khúc này trên sân khấu GENfest, gây ấn tượng bởi hình ảnh lãng tử vừa chơi đàn piano vừa hát ballad.

Wren Evans đánh dấu sự trở lại bằng sản phẩm âm nhạc mới, sau quãng thời gian im ắng Ảnh: FBNV

Màn tái xuất của Wren Evans

Thu đợi có giai điệu nhẹ nhàng, da diết, kể câu chuyện chia tay trong không gian mùa thu. Lời ca đậm chất tự sự gợi lên nỗi nhớ không chịu rời đi dù thời gian có trôi qua. Để diễn tả nội tâm phức tạp của người ở lại, Wren Evans cũng sử dụng nhiều hình ảnh thiên nhiên quen thuộc, đồng thời ẩn dụ cho cảm giác cô đơn qua các hình ảnh “hàng trăm cây kim đâm nát con tim”, “em rơi như mùa thu cuối trong anh đông về”, “giờ chẳng có thu nào đợi”... Ca khúc mang màu sắc êm đềm, dễ tạo đồng cảm với những ai đã đi qua tổn thương, mất mát trong tình yêu.

Thu đợi cũng đưa Wren Evans trở về với thế mạnh pop ballad hiện đại, đã từng đem về thành công cho anh trong Từng quen. Chính điều này mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về nam ca sĩ ở hình ảnh mềm mại, trưởng thành.

Trước đó, ồn ào tình cảm của giọng ca 10X được dân mạng quan tâm Ảnh: NVCC

Sau thời gian im ắng để chuẩn bị cho dự án mới, Wren Evans lần đầu tiên chia sẻ tâm tư với người hâm mộ thông qua video ngắn được đăng tải trên mạng xã hội. “Hai năm từ Loi Choi, hành trình này Wren đã học được rất nhiều điều, nhờ những trải nghiệm, những khoảnh khắc và những người luôn dõi theo. Và ngay cả khi mọi thứ đến chậm hơn một chút, lòng biết ơn vẫn chưa từng đổi thay. Thu đợi là món quà tri ân cho tất cả những người vẫn ở đó từ ngày đầu tiên, những người đã chọn ở lại và cả những người rời đi”.

Đặc biệt, Wren Evans còn bày tỏ sự trân trọng đối với người hâm mộ qua lời khẳng định: “No Phans, No Phan”. Trong đó, Phans chính là tên fanclub của Wren Evans, được đặt theo tên thật của nam nghệ sĩ là Lê Phan. Wren Evans muốn dùng âm nhạc - sợi dây gắn kết người nghệ sĩ với khán giả, để được ở bên, sẻ chia và lan tỏa cảm giác ấm áp đến những ai đã đồng hành cùng mình.

Trước đó, Wren Evans từng bị nhắc tên trong bài đăng của một hot girl về việc bị bạn trai phản bội. Sự việc khiến nam ca sĩ vấp phải những phản ứng trái chiều từ dân mạng. Thời điểm đó, phía giọng ca 10X lên tiếng khẳng định rằng “đây chỉ là thông tin từ một phía và chưa có xác nhận chính thức”.