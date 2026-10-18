Wuling ‘tìm đường’ tới xe dịch vụ

Wuling vừa thể hiện quyết tâm chinh phục thị trường xe điện tại Việt Nam bằng màn giới thiệu dải sản phẩm mới bao gồm Mini EV Macaron, Bingo 2026, Grango và Darion. Hãng không ngần ngại chia sẻ về hướng tiếp cận mới không chỉ tập trung vào khách hàng cá nhân, gia đình mà còn hướng đến các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Trong đó, Mini EV Macaron là chiếc xe điện có chi phí đầu tư ban đầu thấp với giá từ 279 triệu đồng cho phiên bản chạy được 205 km mỗi lần sạc, 339 triệu đồng cho bản 300 km. Xe có lợi thế ở thiết kế 5 cửa thuận tiện cho hành khách lên xuống, kích thước gọn gàng dễ dàng di chuyển trong đô thị.

Mini EV Macaron là mẫu xe điện rẻ nhất có 5 cửa Ảnh: Đức Cảnh

Dưới góc độ xe cá nhân, Macaron phù hợp hơn với khách hàng nữ có nhu cầu di chuyển ít, “loanh quanh trong phố”, đi chợ, đi làm, đưa đón con nhưng thiết kế “thiên nữ” khiến xe khó tiếp cận tệp khách hàng nam giới. Đây cũng là rào cản của xe khi tiếp cận những khách hàng cá nhân muốn kinh doanh xe dịch vụ bởi tài xế chủ yếu là nam giới, ngược lại với hai lợi thế kể trên.

Wuling Bingo vẫn tiếp tục là một chiếc xe có thiết kế dành cho phái đẹp nhưng “cao cấp”, “xinh” hơn một chút hướng tới những gia đình trẻ có nhu cầu đi lại dài hơn nhờ khả năng di chuyển 333 - 410 km mỗi lần sạc. Xe có giá từ 409 - 499 triệu đồng tùy phiên bản. Giống như Macaron, Bingo vẫn là một chiếc xe có thiết kế khá nữ tính, hướng đến phái đẹp nhiều hơn.

Wuling Grango có ngoại hình "tối ưu" cho một chiếc xe dịch vụ Ảnh: Đức Cảnh

Trong 4 mẫu xe được Wuling giới thiệu Grango thể hiện rõ nhất hướng đi mới của hãng xe Trung Quốc. Đây thực sự là chiếc xe sinh ra cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ khi sở hữu thiết kế 7 chỗ ngồi (2+2+3) khá rộng rãi với giá khởi điểm 519 triệu đồng. Nếu bỏ qua tính năng, đây là mức giá khá hấp dẫn với những khách hàng muốn đầu tư chạy xe dịch vụ. Hơi đáng tiếc là phạm vi di chuyển 300 km mỗi lần sạc thực sự là rào cản với những khách hàng kinh doanh dịch vụ di chuyển liên tỉnh.

Khác với Grango, Darion là mẫu xe điện 7 chỗ cao cấp hơn của Wuling với thiết kế bề thế hơn, nội thất bọc da, màn hình giải trí lớn, cửa trượt điện hướng đến khách hàng gia đình và dịch vụ đưa đón cao cấp như chuyên gia, liên tỉnh. Những hạn chế của Grango cũng được khắc phục hết trên Darion, bên cạnh thiết kế đẹp, cao cấp hơn xe còn sở hữu phạm vi di chuyển rộng hơn từ 450 - 500 km mỗi lần sạc. Tất nhiên, giá bán cũng cao hơn đáng kể khi bản Darion Eco được bán với giá 769 triệu đồng, Luxury 839 triệu đồng.

Wuling Darion là một chiếc xe gia đình, chạy dịch vụ cao cấp hơn Ảnh: Đức Cảnh

Ngoài ra mắt xe mới, Wuling cũng thể hiện tham vọng mở rộng trạm sạc của mình thông qua mô hình “trạm sạc mở”. Mô hình này tiếp cận các đối tác, hộ kinh doanh có mặt bằng, nguồn điện phù hợp theo hình thức “win-win”, Wuling thêm trạm sạc, đối tác có thêm cơ hội kiếm tiền nhờ lợi thế có sẵn. Đây có thể coi là bước đi đúng đắn của Wuling nếu hãng muốn thực hiện hóa tham vọng xâm chiếm thị trường xe dịch vụ.