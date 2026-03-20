Wyndham Danang Golden Bay-Điểm ngắm pháo hoa từ trên cao trong mùa lễ hội Đà Nẵng

Tận hưởng pháo hoa theo cách riêng giữa không gian yên tĩnh bên vịnh

Mỗi mùa hè, Lễ hội Pháo hoa quốc tế đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đi cùng với sức hút đó là tình trạng quá tải tại các khu vực xem pháo hoa quen thuộc, đặc biệt vào những đêm trình diễn quan trọng.

Trong bối cảnh này, xu hướng lựa chọn khách sạn làm điểm ngắm pháo hoa ngày càng phổ biến, khi du khách tìm kiếm một trải nghiệm thoải mái và riêng tư hơn thay vì chen chúc tại các khu vực công cộng.

Tọa lạc bên vịnh, Wyndham Danang Golden Bay sở hữu vị trí tách biệt tương đối khỏi khu trung tâm, mang đến không gian yên tĩnh nhưng vẫn đảm bảo tầm nhìn hướng về khu vực trình diễn. Từ các khu vực trong khách sạn, đặc biệt là những tầng cao, du khách có thể quan sát toàn cảnh pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố mà không bị che khuất.

Không chỉ dừng lại ở góc nhìn, trải nghiệm tại đây còn đến từ cảm giác "xem pháo hoa theo cách riêng" - nơi du khách có thể tận hưởng khoảnh khắc trong không gian thoải mái, không bị gián đoạn bởi đám đông hay áp lực di chuyển sau mỗi đêm diễn.

Thư giãn tại phòng nghỉ ngắm những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu

Hồ bơi vô cực dát vàng - Không gian thưởng thức pháo hoa khác biệt

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của Wyndham Danang Golden Bay là hồ bơi vô cực dát vàng tại tầng 29. Đây cũng là khu vực được nhiều du khách lựa chọn trong những đêm diễn ra pháo hoa.

Từ không gian này, pháo hoa hiện lên rõ nét trên nền trời đêm, kết hợp cùng ánh sáng của thành phố tạo nên một khung cảnh ấn tượng. Trải nghiệm ngắm pháo hoa trong khi thư giãn tại hồ bơi mang lại cảm giác mới mẻ, khác biệt so với các hình thức thưởng thức truyền thống.

Bên cạnh đó, hệ thống nhà hàng và không gian rooftop tại khách sạn cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm. Du khách có thể kết hợp thưởng thức ẩm thực trong khi theo dõi trọn vẹn màn trình diễn, phù hợp với các cặp đôi hoặc nhóm khách tìm kiếm một buổi tối riêng tư trong mùa lễ hội.

Theo đại diện khách sạn, lượng khách đặt phòng trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa thường tăng cao, đặc biệt vào các đêm thi đấu chính. Nhiều du khách có xu hướng đặt phòng sớm để đảm bảo lựa chọn được vị trí lưu trú có tầm nhìn phù hợp, đồng thời tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ mà không bị ảnh hưởng bởi tình trạng quá tải giao thông tại khu vực trung tâm.

Vừa bơi vừa ngắm pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là trải nghiệm không thể nào quên

Với lợi thế về tầm nhìn, không gian riêng tư và hệ thống tiện ích đi kèm, Wyndham Danang Golden Bay mang đến một cách tận hưởng Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trọn vẹn hơn cho du khách khi đến với thành phố biển.