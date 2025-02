Xa hài lòng, gần quan ngại

Quần đảo này nằm giữa bang Hawaii của Mỹ và New Zealand. Việc Trung Quốc gầy dựng quan hệ gắn bó với Quần đảo Cook được xem như thiết lập tiền đồn mới cho ganh đua ảnh hưởng và vai trò cũng như cạnh tranh lợi ích chiến lược ở khu vực Nam Thái Bình Dương và cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung.

Thủ tướng Quần đảo Cook Mark Brown Ảnh: reuters

Đối với New Zealand, việc Trung Quốc và Quần đảo Cook nâng cấp quan hệ tiềm ẩn nỗi lo rằng quan hệ giữa New Zealand và quần đảo này không còn được gắn kết và tin cậy như trước nay. Quần đảo Cook có mối quan hệ rất đặc biệt với New Zealand, được New Zealand cam kết bảo đảm an ninh cũng như viện trợ tài chính để chi ngân sách hằng năm. Mỹ, Úc, New Zealand đang cạnh tranh với Trung Quốc về vai trò và ảnh hưởng ở các đảo quốc trong khu vực Nam Thái Bình Dương. Và giờ Quần đảo Cook thiết lập cấp độ hợp tác song phương rất cao với Trung Quốc.

Về phần Trung Quốc, chắc chắn nước này dành ra những gói tài chính không nhỏ để viện trợ và đầu tư vào Quần đảo Cook. Chỉ như thế, Trung Quốc mới có thể cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ, Úc và New Zealand trong khu vực. Đó cũng chính là bước triển khai chiến lược hiện tại cho lâu dài ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong bối cảnh chính quyền mới ở Mỹ có nhiều quyết sách mới, việc nâng cấp quan hệ lên mức rất cao nói trên với Quần đảo Cook càng thêm quan trọng, giá trị và cần thiết đối với Trung Quốc.