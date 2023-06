Xả hàng tồn, xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam giảm giá cả trăm triệu đồng

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, hàng loạt mẫu xe SUV, Crossover thiết kế gầm cao, 7 chỗ ngồi đang đối diện nguy cơ xe tồn kho gia tăng trong bối cảnh sức mua ô tô vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.



Ô tô có giá cả tỉ đồng như SUV, Crossover 7 chỗ ít được khách Việt quan tâm Bá Hùng

Theo nhân viên bán hàng của các đại lý ô tô, ở thời điểm thị trường ô tô gặp nhiều khó khăn như hiện nay, các mẫu ô tô cỡ nhỏ có giá dưới 800 triệu đồng còn khó bán, ô tô giá cả tỉ đồng như SUV, Crossover 7 chỗ lại càng ít khách quan tâm.

Chính vì vậy, theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 4 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán xe SUV tại Việt Nam trong đó có SUV 7 chỗ giảm 30%, xe Crossover (trong đó có Crossover 7 chỗ) cũng giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế này dẫn đến tình trạng cung đang vượt cầu, lượng xe SUV, Crossover 7 chỗ tồn kho có chiều hướng gia tăng, đặc biệt các xe sản xuất năm 2022.

Các nhà sản xuất, phân phối tiếp tục "tăng lực" vào cuộc đua giảm giá cho các mẫu SUV, Crossover 7 chỗ để hy vọng "xả" bớt lượng xe tồn kho Bá Hùng

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất, phân phối tiếp tục "tăng lực" vào cuộc đua giảm giá cho các mẫu SUV, Crossover 7 chỗ để hy vọng tạo sức hút với khách hàng, qua đó có thể "xả" bớt lượng xe tồn kho. Nếu như những tháng trước, nhiều mẫu mã chỉ được áp dụng mức giảm khoảng vài chục đến 100 triệu đồng, thì ở thời điểm hiện tại nhiều đại lý sẵn sàng giảm từ 100 - 200 triệu cho những khách hàng sẵn sàng xuống tiền mua các mẫu SUV, Crossover 7 chỗ đặc biệt với xe có VIN 2022 (sản xuất năm 2022).

Cụ thể, ở phân khúc Crossover 7 chỗ, các phiên bản Mazda CX-8 do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp, phân phối đang được giảm giá từ 130 - 150 triệu đồng, tăng khoảng 20 - 40 triệu đồng so với mức giảm những tháng trước. Hiện tại, giá bán Mazda CX-8 ở mức từ 949 triệu đồng đến 1,129 tỉ đồng. Hyundai Santa Fe do TC Motor lắp ráp phân phối trước đây chỉ giảm 80 - 130 triệu đồng, đến nay mức giảm lên tới 150 triệu đồng cho các phiên bản sản xuất năm 2023. Trong khi, Santa Fe đời 2022 đang được nhiều đại lý áp dụng ưu đãi lên tới gần 200 triệu đồng, gồm mức giảm giá 180 triệu đồng và gần 20 triệu đồng cho gói phụ kiện tặng kèm theo xe.

Honda CR-V không chỉ được hãng xe Nhật Bản ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe nhưng những tháng trước, hiện tại mẫu xe này còn được đại lý ưu đãi thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói quà tặng phụ kiện. Tổng gói ưu đãi, giảm giá các đại lý Honda áp dụng cho mẫu xe này lên đến 99,8 - 136 triệu đồng.

Mazda CX-8 do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp phân phối đang được giảm giá từ 130 - 150 triệu đồng THACO

Ở phân khúc SUV 7 chỗ, tình trạng khan hàng đội giá như thời điểm một năm về trước đã không còn. Thay vào đó, hầu hết các mẫu mã từ bán ế như Isuzu mu-X cho đến dòng xe bán chạy nhất phân khúc như Ford Everest đều giảm giá cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, Isuzu mu-X được nhiều đại lý áp dụng khuyến mãi từ 50 - 80 triệu đồng dành cho các phiên bản sản xuất năm 2022. Các đại lý Toyota áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 100-125 triệu đồng đối với xe Fortuner sản xuất năm 2022. Cụ thể, phiên bản máy dầu bản thường, số tự động được giảm 100 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Legender cũng được áp dụng giảm tối đa 125 triệu đồng.

Mitsubishi Việt Nam ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 113 - 136 triệu đồng với các phiên bản của Pajero Sport sản xuất năm 2022 Bá Hùng

Mitsubishi Việt Nam cũng tung ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tương đương 113 - 136 triệu đồng với các phiên bản Pajero Sport sản xuất năm 2022. Trong khi phiên bản 2023 được giảm 57 - 68 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Không những vậy, để tăng tính cạnh tranh, tạo sức hấp dẫn với khách hàng mẫu SUV 7 chỗ này còn được Mitsubishi Việt Nam ưu đãi lãi suất cho vay mua xe đồng thời tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất.

Ngay cả mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ như Ford Everest cũng lao vào cuộc đua "đại hạ giá" để xả hàng tồn kho khi đã bước sang tháng bán hàng thứ 6 của năm 2023 nhưng nhiều đại lý vẫn còn tồn xe sản xuất năm 2022.

Mức giá mẫu xe này được Ford đề xuất từ 1,099 - 1,506 tỉ đồng nhưng thực tế nếu mua Everest ở thời điểm này, khách hàng được giảm tới 100 triệu đồng. Cụ thể, với các xe Ford Everest có số VIN 2022, mức giảm khoảng 100 triệu đồng, tuy nhiên một số đại lý cho biết chỉ còn số lượng khá ít và giới hạn màu sắc. Trong khi đó, mẫu Everest sản xuất năm 2023 giảm từ 50 - 80 triệu đồng tùy phiên bản.

Với xe Ford Everest có số VIN 2022, mức giảm khoảng 100 triệu đồng MV

Hiện tại, phần lớn các mẫu SUV, Crossover 7 chỗ tại Việt Nam đều có tầm giá niêm yết từ 950 triệu đồng đến khoảng 1,5 tỉ đồng. Trong đó, các mẫu SUV 7 chỗ như Ford Everest, Isuzu mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport… được nhập khẩu nguyên chiếc. Các mẫu Crossover 7 chỗ như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Honda CR-V, Kia Sorento… đều được lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng đang đưa giá bán mẫu xe này về mức ngang ngửa các dòng Crossover 5 chỗ hay sedan hạng D trên thị trường.