Xã Hồ Thị Kỷ chuyển hướng sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trong bức tranh chung của nông nghiệp - nông thôn, xã Hồ Thị Kỷ vẫn giữ được nền tảng ổn định. Diện tích xuống giống thủy sản và sản lượng lúa vụ 2025 - 2026 đều đạt kế hoạch. Phía sau những con số cho thấy sản xuất duy trì được nhịp tăng trưởng là một quá trình chuyển động rõ nét: tái cấu trúc sản xuất để thích ứng linh hoạt với điều kiện tự nhiên và thị trường.

Ổn định trong tăng trưởng, linh hoạt trong thích ứng

Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm của xã Hồ Thị Kỷ đạt 2.066 tỉ đồng, tăng 6,99% so với năm 2024. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, khi khu vực dịch vụ chiếm 46,42%, trong khi ngư - nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng với 41,09%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra. Ở lĩnh vực nông nghiệp, quy mô sản xuất tiếp tục được mở rộng. Diện tích lúa - tôm xuống giống đạt hơn 1.213 ha, vượt xa kế hoạch; diện tích nuôi thủy sản đạt 7.544 ha, trong đó tôm chiếm tới 7.457 ha. Sản lượng thủy sản thu hoạch đạt hơn 6.115 tấn, riêng tôm đạt 2.800 tấn.

Mô hình trồng cà chua cherry được người dân xã Hồ Thị Kỷ phát triển, mở ra hướng đa dạng sinh kế, gắn sản xuất nông nghiệp với trải nghiệm và nâng giá trị sản phẩm

Theo ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ, việc giữ được nhịp tăng trưởng trong điều kiện chi phí đầu vào tăng và thời tiết nắng nóng kéo dài là kết quả của quá trình chủ động điều hành, bám sát thực tiễn sản xuất. "Địa phương xác định phải thích ứng sớm, không chờ khó khăn xảy ra mới xử lý. Vì vậy, việc điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển giao kỹ thuật và tăng liên kết sản xuất được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm", ông Toàn cho biết.

Con tôm tiếp tục giữ vai trò trục chính trong phát triển nông nghiệp của xã Hồ Thị Kỷ, với khoảng 7.457 ha nuôi tôm. Trong đó có khoảng 2.000 ha nuôi quảng canh cải tiến, năng suất trên 370 kg/ha. Đồng thời, địa phương đang phối hợp với doanh nghiệp xây dựng vùng nuôi tôm đạt chứng nhận quốc tế, dự kiến triển khai từ năm 2026 với quy mô 611 ha, 224 hộ tham gia, hướng tới mở rộng 1.500 ha vào năm 2030.

Ông Toàn chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ dừng ở việc mở rộng diện tích, mà quan trọng hơn là nâng chất lượng sản xuất. Khi người dân tham gia vào vùng nuôi đạt chuẩn, giá trị con tôm sẽ được nâng lên, đầu ra ổn định hơn".

Định hình hướng đi bền vững

Song song với chuyển đổi sản xuất, xã Hồ Thị Kỷ từng bước củng cố mô hình kinh tế tập thể. Xã hiện có 8 tổ hợp tác với tổng giá trị hợp tác 698 triệu đồng, diện tích sản xuất 107 ha, 66 thành viên; cùng với đó là 2 hợp tác xã nông nghiệp với tổng vốn điều lệ 265 triệu đồng. Việc thành lập thêm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đê Tây với 107 thành viên trong quý 1/2026 là tín hiệu tích cực, góp phần mở rộng quy mô liên kết, nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất và tăng khả năng tiếp cận thị trường.

Theo lãnh đạo xã, liên kết sản xuất là yếu tố then chốt trong giai đoạn tới. Nếu sản xuất đơn lẻ, rất khó đáp ứng yêu cầu thị trường. Khi vào hợp tác xã, người dân không chỉ được hỗ trợ kỹ thuật mà còn có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Ở góc độ phát triển sản phẩm, xã Hồ Thị Kỷ đã xây dựng 1 sản phẩm OCOP 3 sao - tôm khô Út Mau, đồng thời hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ trong năm 2025, qua đó khẳng định hướng đi đúng trong đa dạng hóa sản phẩm, nâng giá trị và mở rộng thị trường.

Mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến của ông Nguyễn Hoàng Nam ở ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, cho hiệu quả ổn định, góp phần nâng năng suất và thích ứng điều kiện sản xuất hiện nay

Trong xây dựng nông thôn mới, dù đã đạt chuẩn từ năm 2020, địa phương tiếp tục tập trung nâng chất tiêu chí, hoàn thiện hạ tầng và huy động nguồn lực xã hội hóa. "Chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở đạt chuẩn, mà phải nâng chất để người dân thực sự hưởng lợi", ông Trần Quốc Toàn cho biết.

Từ thực tiễn sản xuất, Hồ Thị Kỷ đang từng bước định hình một mô hình nông nghiệp thích ứng - nơi người nông dân không chỉ sản xuất mà còn tham gia vào chuỗi giá trị, nơi sản phẩm được nâng tầm thông qua tiêu chuẩn và liên kết.

Định hướng thời gian tới tập trung vào theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình hiệu quả; củng cố hợp tác xã, tăng cường liên kết với doanh nghiệp; mở rộng vùng nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế; phát triển sản phẩm OCOP và tiếp tục nâng chất nông thôn mới. "Áp lực luôn có, nhưng đó cũng là động lực để thay đổi. Khi tổ chức lại sản xuất tốt hơn, giá trị nông nghiệp sẽ không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở chất lượng và sự bền vững", ông Toàn nhìn nhận.

Năm 2026, xã Hồ Thị Kỷ đặt mục tiêu duy trì khoảng 7.400 ha nuôi tôm quảng canh cải tiến, năng suất bình quân 400 - 450 kg/ha, nhằm nâng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và thực hiện khâu đột phá của địa phương.

Cơ sở sản xuất tôm khô Út Mau, sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP 3 sao tại xã Hồ Thị Kỷ

Song song, xã tập trung phát triển 2 sản phẩm OCOP mới đạt 3 sao gồm rau mầm củ cải trắng (ấp Bào Nhàn) và cà chua cherry (ấp Bến Gỗ), đồng thời hỗ trợ nâng hạng tôm khô Út Mau (ấp Xóm Sở) từ 3 sao lên 4 sao, thúc đẩy giá trị và mở rộng thị trường...

Giữ vững nền tảng hiện có, chủ động đổi mới cách làm, xã Hồ Thị Kỷ đang từng bước chuyển mình theo hướng bền vững, thích ứng linh hoạt và tạo giá trị cao hơn, từng bước khẳng định hướng đi phù hợp trong giai đoạn mới.