Xã hội có thật sự thiếu, hay chúng ta đang giữ lại quá nhiều?

Nghịch lý từ những con số "biết nói"

Theo Global Fashion Agenda, mỗi năm thế giới phát sinh khoảng 92 triệu tấn rác thải dệt may. Ngành thời trang và dệt may hiện chiếm 2-8% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, 9% lượng vi nhựa đổ ra đại dương mỗi năm, tiêu thụ khoảng 215.000 tỉ lít nước, tương đương 86 triệu bể bơi đạt chuẩn Olympic. Ước tính có khoảng 15.000 loại hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất dệt may, trong đó một số chất có thể tích tụ trong môi trường suốt nhiều thập kỷ.

Không chỉ thời trang, vấn đề lãng phí thực phẩm cũng trở nên nhức nhối. Theo báo cáo Chương trình Môi trường lương thực Liên Hiệp Quốc (UNEP), trong năm 2022 các hộ gia đình toàn cầu đã lãng phí hơn 1 tỉ bữa ăn mỗi ngày, giữa bối cảnh 783 triệu người đang là nạn nhân của nạn đói và hơn 30% nhân loại đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực. Theo đại diện Quốc gia Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNIDO) cho biết, lãng phí thực phẩm trên toàn cầu ước khoảng 1.000 tỉ USD/năm, trong đó khu vực Đông Nam Á chiếm đến 25%.

Đằng sau những con số tỉ đô ấy là một sự thật đáng suy ngẫm: Trong khi thực phẩm nằm trong bãi rác và quần áo "ngủ quên" trong tủ, thì ngay cạnh đó, vẫn có những người lao động phải ngủ với chiếc bụng đói, những gia đình kiệt quệ trước cơn bão giá và những người trẻ đang nỗ lực xoay sở cuộc sống.

Thay đổi quan điểm về sự sở hữu: Tối ưu hóa vòng đời sản phẩm thay vì tích trữ

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu như hiện nay, khái niệm "Sống xanh" và lối sống bền vững cần được hiểu sâu hơn thay vì chỉ dừng lại ở việc hạn chế túi nilon hay phân loại rác thải. Một trong những giải pháp bền vững và thực tế nhất chính là tối ưu hóa vòng đời sản phẩm thông qua việc tái sử dụng.

Việc chia sẻ đồ dùng cũ là một trong những hình thức tái chế hiệu quả nhất. Một món đồ không còn có nhu cầu sử dụng với người này lại có thể là thứ người khác đang tìm kiếm. Đối với nhiều lao động yếu thế, một bữa ăn sạch được sẻ chia hay một món đồ được tái sử dụng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn lan tỏa sự tôn trọng, nhân ái. Việc luân chuyển này không chỉ giúp giảm áp lực lên hệ thống xử lý rác thải, tiết kiệm tài nguyên mà còn góp phần giúp giải bài toán an sinh xã hội.

Thay vì tích trữ những vật dụng không còn nhu cầu sử dụng thì việc đưa chúng trở lại "dòng chảy tiêu dùng" là cách hỗ trợ các nhóm người yếu thế nhanh chóng và thiết thực. Giá trị của món đồ được định nghĩa bằng số lần được sử dụng thay vì chỉ là thời gian nó nằm trong kho.

Khi công nghệ giúp việc "cho - nhận" trở nên nhẹ nhàng và tinh tế

chọcho là nền tảng công nghệ được phát triển với sứ mệnh giải quyết bài toán lãng phí đồ dùng trong mỗi gia đình, tạo ra một mạng lưới kết nối giữa người dư thừa và người đang có nhu cầu một cách thiết thực thông qua mô hình trao tặng tự nguyện.

Tính thực tiễn của chọcho nằm ở việc khuyến khích người dùng chia sẻ cả những thứ nhỏ nhất, có thể là những phần ăn sạch sẽ còn dư lại, một vài món đồ chơi trẻ em hay những quyển sách đã đọc xong. Thay vì để vật dụng trở thành rác thải sinh hoạt, ứng dụng này được tạo ra để thúc đẩy vòng đời mới cho sản phẩm. Một trong những điểm khác biệt nổi bật của chọcho là việc cho phép người dùng đăng tải những video ngắn để xác thực tình trạng thực tế, qua đó giúp người nhận yên tâm hơn về chất lượng. Do nền tảng vận hành theo mô hình cho - tặng tự nguyện thay vì giao dịch thương mại, việc mô tả về vật phẩm sẽ trung thực, rõ ràng và thực tế, không bị "tô vẽ" như trong hoạt động mua bán thông thường. Quy trình cho - nhận được tinh gọn chỉ với vài bước đơn giản, từng bước đưa việc chia sẻ trở thành một thói quen trong đời sống hiện đại.

chọcho - nền tảng công nghệ hướng đến mục tiêu khơi thông nguồn lực dư thừa, lan tỏa giá trị sẻ chia văn minh

Không chỉ dừng lại ở một nền tảng cho - nhận, chọcho còn hướng tới xây dựng một cộng đồng sẻ chia văn minh, xóa bỏ ranh giới giữa người thừa và người thiếu mà tất cả đều là cá nhân đồng hành trong cùng một hệ sinh thái. chọcho đã tập trung thiết lập các nguyên tắc bảo mật thông tin nghiêm ngặt, đặt quyền riêng tư của người dùng lên hàng đầu, nhờ đó giúp xóa bỏ rào cản mặc cảm của người nhận hỗ trợ, tạo ra một không gian kết nối minh bạch nhưng vẫn rất cá nhân. Trong bối cảnh các đô thị đối mặt với bất bình đẳng và bài toán về rác thải, chọcho sẽ góp phần mở ra một tương lai phát triển bền vững thông qua việc sẻ chia một cách có ý thức và trách nhiệm thay giới hạn việc sản xuất. Khi mỗi món đồ cũ được viết tiếp một hành trình mới đó cũng là lúc rào cản lãng phí được phá bỏ.