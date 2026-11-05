Xã miền núi Thanh Hóa đồng hành cùng người dân thoát nghèo bền vững

Lựa chọn cách làm phù hợp

Trung tuần tháng 10 vừa qua, hàng chục hộ nghèo ở xã miền núi Ngọc Lặc đã được cán bộ Phòng Kinh tế của UBND xã Ngọc Lặc phổ biến về chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026).

Đây là một trong những dự án mà UBND xã Ngọc Lặc đang triển khai, với nguồn vốn thực hiện hơn 2 tỉ đồng, dự kiến hỗ trợ cho 70 hộ gia đình (37 hộ nghèo, 33 hộ cận nghèo) thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản, trâu sinh sản.

Không phải tự nhiên mà UBND xã Ngọc Lặc lựa chọn đẩy mạnh hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thực hiện mô hình nuôi châu, bò sinh sản, mà mô hình này đã thành công trên thực tế, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Việc công khai chương trình, xác định đối tượng thụ hưởng cũng cho thấy địa phương này thực hiện chính sách minh bạch, rõ ràng.

Hộ nghèo và cận nghèo được chính quyền xã Ngọc Lặc thông tin về chương trình giảm nghèo ẢNH: UBND XÃ NGỌC LẶC

Ông Lê Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc, cho biết triển khai chương trình giảm nghèo có nhiều nội dung hỗ trợ, nhưng bằng thực tiễn địa phương cho thấy việc hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò sinh sản phù hợp với người dân địa phương. Bởi người dân tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, việc chăm sóc trâu, bò không đòi hỏi quá nhiều diện tích sản xuất, lại có nguồn thu ổn định, và có cơ hội để nhân rộng đàn trâu, bò.

Năm 2025, xã Ngọc Lặc triển khai hỗ trợ 26 hộ tham gia mô hình nuôi bò sinh sản với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng, trong đó 345 triệu đồng là tiền ngân sách hỗ trợ; hơn 360 triệu đồng còn lại là vốn đối ứng của người dân. Kết quả, đến nay các hộ đã có nguồn thu từ bán bê con.

Lãnh đạo xã Ngọc Lặc thăm hỏi gia đình gặp khó khăn ẢNH: UBND XÃ NGỌC LẶC

"Chính quyền địa phương sẽ luôn sát cánh cùng người dân"

Mô hình nuôi trâu, bò sinh sản là một ví dụ để khắc họa lên bức tranh chung về cách giúp người dân thoát nghèo ở xã Ngọc Lặc. Vậy điều gì đã giúp cho địa phương này thành công chương trình giảm nghèo, trong khi không ít địa phương khác việc thực hiện gặp nhiều khó khăn?

Trả lời câu hỏi trên, ông Lê Ngọc Sơn cho biết cách thực hiện và tư duy xuyên suốt trong công tác giảm nghèo của địa phương không phải nhìn nhận từ những con số, mà nhìn nhận từ sự thay đổi thực chất trong đời sống của từng hộ nghèo, cận nghèo. Tức là phải biết rõ, nhận định rõ hộ dân đó cần gì, họ cần việc làm như thế nào, nguồn thu nhập có ổn định không, điều kiện chăm sóc sức khỏe và cho con em đi học như thế nào…

"Tất nhiên trên hành trình thoát nghèo không hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của Nhà nước, bản thân người dân phải nhận thức được vào trò của mình, và nỗ lực vươn lên. Chính quyền địa phương thì sẽ luôn sát cánh cùng người dân. Chúng tôi còn xác định rằng những hộ mới thoát nghèo có thể gặp khó khăn khi xảy ra ốm đau, thiên tai hoặc mất việc làm. Vì thế, UBND xã Ngọc Lặc yêu cầu phòng chuyên môn, cán bộ phụ trách lĩnh vực phải sát dân, gần dân để theo dõi, có hỗ trợ kịp thời khi các hộ gặp biến cố, có như vậy việc giảm nghèo mới bền vững, thực chất", ông Sơn cho hay.

Chính quyền xã Ngọc Lặc hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số, thực hiện các thủ tục hành chính ẢNH: UBND XÃ NGỌC LẶC

Về triển khai chương trình giảm nghèo hiện nay khi vận hành chính quyền 2 cấp, lãnh đạo xã Ngọc Lặc cho rằng mô hình chính quyền 2 giúp xã nâng cao hơn khả năng nắm bắt và xử lý nhu cầu sát thực tế đến từng hộ gia đình, đồng thời xác định rõ trách nhiệm đến từng cán bộ nên việc triển khai chương trình không có chuyện đùn đẩy, né tránh hoặc thiếu trách nhiệm.

Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo của xã Ngọc Lặc năm 2025: có 178 hộ được hỗ trợ sinh kế, tiếp cận vốn vay ưu đãi; 378 lao động được hỗ trợ học nghề, kết nối việc làm; 142 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Từ sự hỗ trợ của chương trình nên năm 2025, toàn xã có 107 hộ thoát nghèo và 105 hộ thoát cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn 1,63%.