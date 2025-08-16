Xã Phú Quới (Vĩnh Long) phấn đấu đạt đô thị loại V

Ngày 16.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI (nhiệm kỳ 2025 - 2030) khai mạc phiên trọng thể.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (bìa phải), tặng quà cho đại hội ảnh: Nam Long

Tham dự đại hội có ông Bùi Văn Nghiêm, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư; ông Nguyễn Minh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long... cùng 248 đại biểu đại diện 1.232 đảng viên toàn Đảng bộ xã Phú Quới.

Đại hội đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Quới, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 người. Trong đó, ông Đặng Hữu Dứt, Phó chánh văn Phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long (trước sáp nhập), được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Quới.

Đảng bộ xã Phú Quới xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025-2023 là tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển thương mại dịch vụ, kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng xã Phú Quới đạt xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí đô thị loại V.

Bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở KH-CN Vĩnh Long, phát biểu tại đại hội ảnh: Nam Long

Đại hội đã biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu nghị quyết như: Giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng bình quân hàng năm 1.2%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 19%; Thu ngân sách xã tăng bình quân hàng năm 10%; Thu nhập bình quân đầu người/năm là 105 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân hằng năm là 0,5%...

Phát biểu tại đại hội, bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở KH-CN Vĩnh Long, đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ xã Phú Quới.

Quang cảnh phiên trọng thể ảnh: Nam Long

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, bà Đoàn Hồng Hạnh đề nghị xã Phú Quới tập trung rà soát, xây dựng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với không gian phát triển bảo đảm liên thông, thống nhất với quy hoạch của tỉnh để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của xã…

"Đề nghị cấp ủy khóa mới sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, phân công trách nhiệm cụ thể; tập trung xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; dồn sức thực hiện quyết liệt 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà đại hội đã xác định để tạo sự chuyển biến tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", bà Đoàn Hồng Hạnh nhấn mạnh.