Xả súng tại hộp đêm ở Mỹ, 3 người chết

Cảnh sát đã tìm thấy nhiều nạn nhân tại câu lạc bộ Klymax Lounge ở Kansas (Mỹ) sau khi họ đến hiện trường vụ xả súng lúc 1 giờ 26 phút ngày 21.5 (theo giờ địa phương), theo Đài NBC News dẫn thông báo từ Cảnh sát Kansas.

"Hai nạn nhân được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường. Một trong những nạn nhân đó nằm bên ngoài phòng chờ và nạn nhân thứ hai nằm bên trong hộp đêm".



Cảnh sát cho biết thêm ba trong số các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện nhưng không lâu sau có một người trong số họ được tuyên bố là đã không qua khỏi và có một nạn nhân chưa qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ xả súng tại Klymax Lounge ở Kansas Chụp màn hình Fox News

Tất cả các nạn nhân được cho là người lớn, theo thông báo của cảnh sát. Cảnh sát không cho biết liệu có người đã bị bắt liên quan vụ xả súng hay không.

Klymax Lounge tự mô tả là một "câu lạc bộ khiêu vũ và hộp đêm" trên trang Facebook của mình. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Klymax Lounge.

Trước đó, cảnh sát cho hay ít nhất 4 người, bao gồm nghi can, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một thành phố ở bang New Mexico của Mỹ, theo Reuters. Cảnh sát cho hay nghi can là một thanh niên 18 tuổi và dường như đã hành động một mình.

Vụ xả súng ngày 15.5 là một trong số những vụ mới nhất trong ít nhất 225 vụ xả súng hàng loạt được ghi nhận tại Mỹ từ đầu năm đến nay, theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive. Nhóm này định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là vụ xả súng trong đó 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng.