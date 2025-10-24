Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tư vấn sức khỏe:

Live Xạ trị và miễn dịch ‘cặp đôi hoàn hảo’ trong điều trị bệnh K

Huỳnh Na
24/10/2025 08:00 GMT+7

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca ung thư (GLOBOCAN 2022), phần lớn phát hiện muộn khiến việc điều trị khó khăn.

Y học hiện đại đang mở ra hướng đi mới đầy hy vọng với sự kết hợp giữa xạ trị và liệu pháp miễn dịch. Sự phối hợp này giúp tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn, giảm nguy cơ tái phát, hạn chế tác dụng phụ, đồng thời kéo dài thời gian sống, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

20 giờ thứ Sáu ngày 24.10.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: Xạ trị & Miễn dịch "Cặp đôi hoàn hảo" trong điều trị bệnh K, với sự tham gia của TTND.TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, BS.CKII Nguyễn Thế Hiển và BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.

Xem thêm bình luận