Xác định 2 cặp bán kết bóng chuyền nữ châu Á: Việt Nam gặp đội cực mạnh

Trước khi bước vào trận đấu phân định vị trí nhất, nhì bảng E vào tối 4.9, cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đều đã dắt tay nhau vào bán kết giải vô địch châu Á 2023. Chính vì vậy, cả 2 đội đã không tung ra đội hình mạnh nhất từ đầu. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã cất Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Tú Linh và chỉ giữ lại chủ công Trần Thị Thanh Thúy, chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh. Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan cũng không tung vào những ngôi sao sáng nhất của mình như Chatchu On, Thanacha.



Tuy nhiên, không vì thế mà ván đấu đầu tiên trở nên thiếu hấp dẫn. Hai đội đã cống hiến cho khán giả theo dõi những pha bóng hay cùng màn rượt đuổi tỷ số hết sức kịch tính. Tài năng trẻ Vi Thị Như Quỳnh cùng chủ công Thanh Thúy liên tục ghi điểm. Sau đó, đội chủ nhà Thái Lan đã vượt lên mạnh mẽ khi có lúc dẫn đến 5 điểm (19-14). Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù bị gác điểm nhưng đã vùng lên, bám đuổi quyết liệt về mặt điểm số. Những VĐV như Lý Thị Luyến, Bích Thủy đã chơi khá tốt khi được tung vào sân và giúp đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vượt lên để cân bằng điểm số 22-22, trước khi dẫn lại 24-23. Khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm "set point", chủ nhà Thái Lan đã tung tay đập chủ lực Chatchu On vào sân. Mặc dù vậy, Thanh Thúy và các đồng đội vẫn kịp dứt điểm ván đấu thứ nhất với chiến thắng 25-23.

Thanh Thúy (giữa) chỉ chơi trong ván 1, còn Kiều Trinh (bìa trái) được cất trên băng ghế dự bị AVC

Sang ván 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã tung Chatchu On ra sân từ đầu. Ngôi sao này đã ngay lập tức thể hiện đẳng cấp vượt trội với nhiều cú đập uy lực không thể cản phá, giúp đội chủ nhà luôn dẫn trước Việt Nam với khoảng cách lớn. Thanh Thúy và Lâm Oanh đã được rút ra, trong khi tay đập Trần Tú Linh được đưa vào sân để cùng với các đồng đội nỗ lực bám đuổi. Phía ngược lại, đội Thái Lan vẫn chơi rất ổn định và thắng 25-14 ở ván 2, quân bình tỷ số thành 1-1.

Ở ván 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục trao cơ hội cho đội hình dự bị. Mặc dù vậy, các cô gái Việt Nam đã chơi khá tốt, khi giằng co liên tục về mặt điểm số (7-7, 10-10, 11-11) với đội Thái Lan vẫn có Chatchu On trên sân. Ở nửa sau ván 3, đội bóng xứ sở chùa vàng có mạch lên điểm dài và tạo ra cách biệt an toàn. Những cú đập của Đoàn Thị Xuân, Lý Thị Luyến không đủ uy lực và hiểm hóc để có thể vượt qua hàng chắn đội Thái Lan chơi rất hiệu quả. Chủ nhà Thái Lan thắng đội Việt Nam 25-19 ở ván thứ 3, dẫn ngược 2-1.

Chatchu On vào sân và góp công lớn giúp thay đổi cục diện trận đấu AVC

Đến ván thứ 4, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục vào sân với đội hình 2. Vi Thị Như Quỳnh vẫn là gương mặt chơi nổi bật nhất, khi ghi nhiều điểm bằng những pha đập uy lực từ sau vạch 3 m. Dù đã rất nỗ lực nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn nhận thất bại 23-25 ở ván 4. Chung cuộc, đội Thái Lan thắng đội Việt Nam 3-1 và giành ngôi nhất bảng E.

Ở trận đấu cùng ngày (4.9), đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc giành chiến thắng kịch tính trước đội Nhật Bản với tỷ số 3-2. Qua đó, đội Trung Quốc giành ngôi nhất bảng F và góp mặt ở bán kết. Trong khi đó, đội Nhật Bản cũng đi tiếp vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất với vị trí nhì bảng F.

Như vậy, tại vòng bán kết diễn ra ngày 5.9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (nhì bảng E) sẽ đối đầu với đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc (nhất bảng F). Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng thế giới và số 1 ở châu Á. Trận bán kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023 được xem là thử thách cực đại của đội bóng do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt.

Ở cặp đấu bán kết còn lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (hạng 14 thế giới, hạng 3 châu Á) sẽ đối đầu với đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản (hạng 8 thế giới, hạng 2 châu Á).