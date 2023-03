Xác định 4 cặp tứ kết cân tài cân sức

Hạ màn không bất ngờ

Không có bất ngờ ở lượt trận cuối bảng C diễn ra hôm qua khi hai đội được đánh giá mạnh hơn là đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giành chiến thắng. Kết quả này cũng trao tấm "vé vớt" vào tứ kết cho đội ĐH Nông Lâm TP.HCM khi là 2 trong 3 đội xếp hạng ba có thành tích tốt.

Ở trận đầu, đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với lực lượng mạnh hơn đã chơi lấn lướt trước đội ĐH Kinh tế (ĐH Huế) để giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Lê Hữu Hậu mở tỷ số cho đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ở phút 40+3, còn bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội này đến từ màn độc diễn của Triệu Hồng Chính. Với bàn thắng ghi được vào lưới đội ĐH Kinh tế (ĐH Huế), "gà son" của HLV Trần Mạnh Hùng vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới khi có cùng 4 bàn với Đoàn Hoàng Nam (đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng).

Đội ĐH Nông Lâm TP.HCM (trái) lách cửa hẹp vào tứ kết Độc Lập

Chiến thắng trước đội ĐH Kinh tế (ĐH Huế) giúp đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM được 7 điểm. Ở trận còn lại, đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM dù gặp không ít khó khăn trước nỗ lực của đội ĐH Kinh tế quốc dân cũng khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0, qua đó vào tứ kết với ngôi nhất bảng C (cùng 7 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại so với đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM). Với trận thua này, đội ĐH Kinh tế quốc dân xếp hạng ba bảng C chỉ với 1 điểm, do đó cũng xác định tấm vé cuối vào tứ kết thuộc về đội ĐH Nông Lâm TP.HCM (hạng ba bảng B, 3 điểm).

"Nảy lửa" 4 trận tứ kết

Như vậy, vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam chính thức xác định 8 đội vào tứ kết là ĐH Tôn Đức Thắng (nhất bảng A), ĐH Văn Lang (nhì bảng A); ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (nhất bảng B), ĐH Huế (nhì bảng B); ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (nhất bảng C), ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (nhì bảng C); ĐH Thủy lợi (hạng ba bảng A), ĐH Nông Lâm TP.HCM (hạng ba bảng B).

Trận tứ kết 1 là cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng gặp đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Cả hai đội bóng này đều bất bại ở vòng bảng với 2 trận thắng, 1 trận hòa và được đánh giá "đồng cân đồng lạng". Đội ĐH Tôn Đức Thắng có ưu thế sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, trong khi đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có lực lượng đồng đều. Trận đấu còn là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Đoàn Hoàng Nam (ĐH Tôn Đức Thắng) và Triệu Hồng Chính (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM).

Trận tứ kết 2 là cuộc đụng độ giữa hai đại diện đến từ miền Bắc là ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội với ĐH Thủy lợi. Đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Vào tứ kết với "vé vớt" cho 2/3 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất nhưng đội ĐH Thủy lợi cũng rất đáng gờm bởi có lối chơi "lì lợm" và nắm bắt được điểm mạnh, yếu của đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.

Trận tứ kết 3 cũng hấp dẫn không kém khi đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đối đầu với đội ĐH Nông Lâm TP.HCM. Thầy trò HLV Phạm Thế Vinh (đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM) được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ đội ĐH Nông Lâm TP.HCM sau khi thoát hiểm ở vòng bảng hứa hẹn tạo bất ngờ.

Cặp đấu cuối của vòng tứ kết là cuộc chạm trán giữa đội ĐH Văn Lang với đội ĐH Huế. Lực lượng của đội ĐH Văn Lang được đánh giá "chắc" hơn nhưng các cầu thủ đội ĐH Huế cũng có lối chơi đầy khó chịu và tinh thần lên cao sau 2 trận thắng ấn tượng ở vòng bảng trước đội ĐH Nông Lâm TP.HCM và ĐH Cần Thơ.